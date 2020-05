Christian Albán: "Vengo con más fuerza a retomar mi puesto tropical"

Era uno de los reporteros y presentadores del programa 'Faranduleros' de Canal Uno. El guayaquileño Christian Albán (30) ya no integra el equipo de esa empresa.

La TV quedó en pausa por el momento. ¿Cuál es el camino a seguir?

Por el momento sí, pero llevo 10 años en los medios de comunicación y sé que seguirá siendo mi camino. En la vida siempre es bueno tomar pausas. Ahora retomo mi otra carrera como cantante de música popular, con el nombre de El Huracán con Responsabilidad.

Otro emprendimiento que tomará fuerza es mi tienda virtual de venta de gorras y ropa, que se llama DePrada by Christian Albán. Y por si esto fuera poco, analizo ponerme un local de comida y continuar con mi trabajo de relaciones públicas con artistas internacionales. La vida es innovar o morir.

¿Extrañará la TV?

Por supuesto. Considero que el público que gusta de los programas de farándula serios y con responsabilidad también me va a extrañar. Pero regresaré recargado para hacer temblar a la farándula con responsabilidad.

Los canales han cerrado muchos programas. ¿Cómo ve la producción nacional?

La crisis económica provocada por la COVID-19 es una de las más graves de nuestra historia. Y la producción nacional no ha escapado, por lo que considero que se está pasando por momentos realmente complicados y, lo que es peor, el escenario es a mediano y largo plazo.

¿La farándula televisiva se está quedando sin espacio?

No sola la farándula, sino la mayor parte de los programas nacionales. En los canales no van a invertir en este tipo de espacios, sencillamente porque no tienen recursos económicos y las redes sociales se han transformado en una dura competencia con precios bajos. Cuando se vuelva con este tipo de producciones, tocará hacer cambios.

El también cantante tiene algunos emprendimientos con sus familiares. cortesía

¿Ahora se enfocará en la música?

En la popular, porque yo provengo de un programa popular. Estoy promocionando ya en todas las radios a nivel nacional el tema inédito 'Fuiste tú', con arreglos de Darling Torres. Ya estamos preparando nuevas canciones con el mismo corte musical, para alegrar la vida de mis hermanos ecuatorianos.

¿Desde cuándo y cómo nació su pasión por la música?

Desde pequeño y cuando cumplí la mayoría de edad me arriesgué independientemente a hacer tres canciones tropicales y tras un buen trabajo de promoción empecé a sonar con insistencia, pero mi carrera de periodista comenzó a tomar fuerza. Cuando ingresé al programa 'Vamos con todo' de RTS me atrapó y me fui de largo, dejando en segundo plano la música. Y ahora vengo con más fuerza a retomar mi puesto tropical.

¿Y su nuevo tema?

'Fuiste tú' es un tema en el género denominado chicha, que fue escrito y musicalizado por Darling Torres, mi arreglista de toda la vida, quien creyó en mí desde el inicio de mi carrera. Todo pasa por algo, esta canción ya la teníamos hace unos meses y a raíz de la lamentable situación que atraviesa el país y el mundo de manera impresionante empezó a sonar en las radios nacionales y locales. Dios ahora lleva mi timón de vida.

Me gusta la música bailable, porque me considero un showman. En el escenario, bailo, canto y animo. El género tropical va de la mano con mi personalidad y además porque al Ecuador le gusta y yo canto para mi gente.

Los artistas ahora se inclinan por lo urbano.

No descarto que más adelante haga algo urbano, aunque en el pasado hice una canción con el arreglista venezolano Renny, el Mago de la Melodía y gustó, pero en este momento estamos enfocados con Promaster Records en todo lo tropical. El Huracán sonará en todos lados, a eso pónganle la firma.

También ha incursionado en los negocios.

Antes tenía una boutique en un centro comercial, pasado el tiempo la cerré y ahora poseo la tienda pero virtualmente y me va muy bien. Hay que seguir reinventándose. En el pasado junto a mi hermana (Shirley) pusimos una peluquería en el norte de la ciudad.