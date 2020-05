Marián Sabaté: “No soy tan importante para que el programa 'En Contacto' se caiga sin mí”

Durante las recientes semanas en los canales se han dado movimientos con cierres de programas y salidas de presentadores. Algunos de estos espacios fueron ‘Faranduleros’, de Canal Uno, y ‘Copa’ y ‘El club de la mañana’, de RTS. ‘Copa’ (tras 30 años) se convirtió en segmento.

Mira por qué a Marián Sabaté la llaman 'la chica corona' Leer más

El viernes 8 de mayo se dio a conocer que ‘Estadio TV’ se dejará de emitir y que el estudio Sur de Ecuavisa (en el barrio Cuba) donde se grabaron dramatizados, como ‘Tres familias’, cerró sus puertas. Por lo pronto no habrá producción nacional.

Una de las presentadoras que también dejó de formar parte de esa empresa es Marián Sabaté, quien integraba el elenco de la revista ‘En Contacto’.

Ella llegó al Canal del Cerro el año pasado. Archivo

“Mi contrato era de servicio prestados, cada tres meses renovables. El primero de mayo caducó. Cuando entré a Ecuavisa yo tenía la productora ROMA TV. Todos saben que no permiten que se trabaje en producciones online o en las redes sociales. Acepté ese tipo de contrato porque me permitía moverme a mi manera”, cuenta la presentadora.

Marián lo renovó 3 veces. “En esta situación que vive el país es lógico que no me lo iban a renovar, no soy Alfonso Espinosa de los Monteros, no soy tan importante para que ‘En Contacto’ se caiga sin mí. Me da pena, pero gracias a Dios soy recursiva porque puedo hacer de todo. Traté de hacer mi trabajo lo mejor posible”, añade.