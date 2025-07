¿Dónde brunchear en Guayaquil? Boncibō y Tinta Café, entre los favoritos

Boncibō y Tinta Café ganaron Brunch in the City, consolidándose como los nuevos referentes del brunch en Guayaquil

Tinta Café y Boncibo celebran su triunfo en Brunch in the City 2025, una jornada que unió lo salado y lo dulce en un mismo festejo gastronómico.

Brunchear ya no es solo una moda importada. En Guayaquil y Samborondón, el desayuno tardío se ha convertido en una declaración de identidad culinaria. Así lo demostró Brunch in the City 2025, un festival que reunió a los espacios más creativos y auténticos del circuito local. Entre todos los participantes, dos nombres brillaron con fuerza propia: Boncibō y Tinta Café, coronados como los mejores brunch de la ciudad.

Más que un brunch, una experiencia

La propuesta —organizada por Tammy y Nicole Lovo— fue mucho más que un concurso gastronómico. Fue un escenario para el talento emergente, un espacio para conectar con los sabores del país desde una estética moderna, y una vitrina donde lo local se convirtió en tendencia.

“Nos sentíamos en nuestro elemento”, dice Keivi Rondón, chef de Tinta Café. “El brunch es nuestra especialidad, y formar parte de esto se sintió como estar en casa. Compartir con otros restaurantes con propuestas tan buenas fue lo mejor. Fue un reto emocionante, y más allá del resultado, lo que me llena de orgullo es que un platillo tan nuestro haya brillado como se merece”.

Su platillo estrella fue un tigrillo manaba contundente, lleno de sabor y preparado con técnica. Acompañado de buen café y un ambiente acogedor, el jurado no dudó en premiar la autenticidad de su propuesta con el primer lugar en la categoría salada.

Degustación, creatividad, sabor y presentación de los platos participantes. Una escena donde la gastronomía se convierte en narrativa sensorial. CORTESÍA

El dulce más inesperado está en Boncibō

Por el lado dulce, Boncibō sorprendió con una reinterpretación audaz: una galleta choco chip de caramelo con sal prieta. Una combinación arriesgada que funcionó a la perfección. El resultado: sabor profundo, textura equilibrada y un guiño al paladar costeño.

“Nos invitaron al evento y decidimos participar con uno de nuestros postres más vendidos”, relata Iván Correa, gerente general de Boncibō. “Tomamos la galleta y la llevamos a otro nivel al incorporar la sal prieta en lugar de la sal tradicional. La idea vino de una experiencia personal, cuando probé un helado de chocolate amazónico con sal prieta en La Pizarra. Nos pareció una mezcla espectacular, así que la adaptamos a nuestra receta. Fue un experimento delicioso”.

Correa destaca que el caramelo salado es una tendencia global, pero que darle ese giro local fue lo que hizo única la propuesta. “La sal prieta le dio un sabor y una textura súper rica”, afirma. “Si tuviera que resumir el evento en una sola palabra, sería ‘diversión’. La pasamos muy bien, conocimos mucha gente, comimos delicioso. Fue una experiencia completa”.

Boncibō celebra con su galleta de caramelo y sal prieta, una apuesta audaz que les valió el triunfo en Brunch in the City. CORTESÍA

Premios que saben a comunidad

Ambos ganadores recibieron premios en efectivo, una parrilla Teka y una placa conmemorativa entregada por los organizadores, la Escuela de los Chefs y el Municipio de Samborondón. Pero más allá del reconocimiento, se llevaron algo aún más valioso: la conexión con el público y el orgullo de haber representado una forma distinta de hacer gastronomía.

“Sí, volveríamos sin pensarlo”, coinciden desde ambos locales. “Fue una oportunidad para compartir, para mostrar lo que hacemos y para decir, con sabor y creatividad, que brunchear también es una forma de contar quiénes somos”.

Tigrillo manaba de Tinta Café símbolo del brunch ecuatoriano que enamoró paladares en Brunch in the City CORTESÍA

Si estás buscando un lugar para brunchear que combine técnica, sabor e identidad ecuatoriana, apunta estos nombres:

Boncibō: sus postres cuentan historias, y su galleta de caramelo con sal prieta es una prueba de que la cocina local también puede ser vanguardista.

Con dos locales uno en Urdesa Central y otro en la Calle Panamá, en el centro de Guayaquil este restaurante se ha convertido en un espacio donde la repostería de autor dialoga con ingredientes ecuatorianos, técnicas contemporáneas y una estética cuidada.

Además de sus creaciones dulces, Boncibō ofrece opciones saladas como tortillas de verde, avocado toast, humus, sopas, platos a la carta, sándwiches y un menú ejecutivo que se renueva constantemente. Atienden de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes y los fines de semana de 08:00 a 16:00 en su local de Urdesa, en Boncibō ubicado en la calle Panamá están de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 con una propuesta pensada para desayunos prolongados, brunches creativos y almuerzos ligeros con enfoque saludable y local.

Tinta Café: tradición manabita con presentación moderna. Su tigrillo es pura esencia costeña, y su ambiente cálido hace que cada brunch se sienta como un reencuentro.

Con locales en Plaza Lagos, la Calle Panamá y Buijo City Center, Tinta Café se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan sabores auténticos con estética contemporánea.

Sus horarios varían según el local:

En Plaza Lagos, atienden de lunes a sábados de 08:00 a 22:30 y los domingos de 08:00 a 21:00.

En Buijo City Center, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 y fines de semana de 08:00 a 18:00.

En su local de la Calle Panamá, solo de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.

Su carta celebra la cocina ecuatoriana desde el desayuno hasta la cena, con platos que apelan a la memoria afectiva y se presentan con un giro moderno. Además del tigrillo, destacan las canastas rellenas de camarón, yapingacho, tortillas de verde, empanadas, café de especialidad, bowls frescos, tostadas creativas, jugos prensados y una gran variedad de platos que solo se encuentran en Tinta.

También cuentan con menú ejecutivo diario, pensado para quienes buscan algo casero, rápido y reconfortante. Todo con una presentación que invita a compartir en la mesa y en redes.

Ambos locales demostraron que el brunch no es solo una comida de moda. Es una experiencia que puede conectar con el territorio, rescatar la tradición y reinventarla con creatividad. Con platos que saben a hogar y propuestas que miran al futuro, Boncibō y Tinta Café no solo ganaron un certamen: ganaron el corazón del público y un lugar en la mesa de los nuevos referentes de la gastronomía nacional.

