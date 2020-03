El sobrino de la señora que se convirtió en el primer caso de coronavirus en el país y que vino de España tiene un amigo y este tiene otro que es amigo del hijo de Marián Sabaté (Alejandro).

“Yo tuve la lógica, la decencia de avisar al Ministerio de Salud Pública y a Ecuavisa. El Ministerio hizo una investigación y quedamos registrados. Por ello no fui a trabajar al canal hasta llevar un reporte que indicara que no soy riesgo para nadie o si debía quedarme en cuarentena. Mi hijo se graduaba de bachiller, no podía ser irresponsable y exponer a la gente. Estaban haciendo pruebas a los de línea directa, Alejandro y yo no lo somos. De todos los millones de ecuatorianos es mala suerte que conozcamos a la señora con coronavirus. No tuvimos ningún síntoma ni problemas de bronquios, nada que alarme. El Ministerio mandó el certificado que podía reintegrarme a mis actividades y seguir con mi vida normal. Era algo que se debió manejar con cuidado porque ya se sabe cómo es la gente. Apenas se supiera nos iban a ver mal y como lo peor, a rechazarnos. Lastimosamente hay personas malas. No quería que se sepa porque somos escandalosos y nos iban a ver como bichos raros. Algunos ya me llaman la chica corona. Soy adulta y estoy curada en aceite, pero a mi hijo le afecta.

El público preguntaba las razones por las que faltaba al programa 'En Contacto'. Los primeros días fue por este motivo y luego por las defensas bajas, me cayó una gripe asesina, que no tiene que ver con el coronavirus”, aclaró Marián.

La rubia presentadora añade que ha estado usando mascarillas no por la enfermedad, sino porque tiene las defensas bajas y debe protegerse. “Esto no debió salir de las cuatro paredes del canal y del Ministerio”.

Esta semana consultamos a Betty Mata, directora del espacio, por las ausencias de Marián a la revista familiar. Ella manifestó que el hijo de la presentadora (Alejandro Kenig) tuvo contacto con un pariente de la señora enferma.

Ya superado este tema, como cualquier madre se enfoca en la recuperación de su hija, la actriz Bárbara Fernandes, quien se encuentra internada por dengue.