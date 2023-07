Chismes deportivos: Las sorpresas no terminan

Desde cumpleaños y buenas compañías hasta un ‘profe’ que llama la atención por su look son las sorpresitas que han dado algunos.

Pero de quien más se está hablando es de Moisés Caicedo. Dos clubes grandes se disputan su fichaje. ¡Todo un culebrón!

Detrás de eso está el nombre del crack de los técnicos: Pepe Guardiola. Sí, leyó bien.

A EXPRESIONES no se le escapa nada. Así que acá le contamos todo.

Muy bien acompañado

Jeremy Sarmiento festejó en Londres su cumpleaños número 21. En las fotos subidas en su Instagram se lo aprecia junto a sus amigos y si se revisa todo el carrusel de fotos (¡claro, nos fijamos en todo!) se aprecia que tuvo una compañía especial.

Se trata de la modelo e influencer llamada Tal, quien tiene en Instagram cerca de 39 mil seguidores. Días anteriores habían viajado juntos a Grecia y ahora compartieron este momento especial. ¡Qué románticos!

El post tuvo más de 108 mil likes y no faltaron los comentarios ‘celosos’ de algunas fanáticas.

¡Qué estilo!

La imagen que proyectan algunos directores técnicos los vuelve referentes de estilo. Eso ya está pasando con Segundo Castillo, el técnico interino de Barcelona. Al pie de la cancha ha demostrado que cualquier prenda que vista siempre luce elegante.

Pero últimamente la está rompiendo. El estratega apareció en un partido con un look que parecía personaje de la serie Peaky Blinders. El chaleco a tono con la boina le dieron el toque vintage, que complementó con una camisa entallada que dejaba apreciar sus músculos. Es que hay que decirlo.

Y mientras tanto, canta...

Moisés Caicedo está en su mejor momento. En medio de los rumores sobre su posible llegada al Chelsea resulta que a ese club le llegó competencia, pero de las más fuertes.

Desde España, el gran Josep ‘Pep’ Guardiola hizo personalmente un pedido al Manchester City (campeón de la UEFA Champions League) para fichar a Caicedo. ¡Tremendo!

Y mientras todo eso pasa y aún no se define nada, Caicedo prefiere cantar. Pues sí... Ha tenido ese talento bien escondido. En días pasados se viralizó un video de sus vacaciones en un bar de Estados Unidos en donde hace un karaoke con mucho ‘flow’. Y, obvio, no faltaron los pasos prohibidos.

Vamos pa’ la playa...

Léase cantando y trasládese mentalmente a República Dominicana. Allá estuvo Gonzalo Plata disfrutando de unas minivacaciones junto a su familia.

En ocasiones anteriores ya había demostrado lo familiero que es y esta vez no faltaron las selfies con su mamá. Pero también las fotos con poca ropa y bronceado. Su look tampoco pasó desapercibido, tal parece que es fan de ponerse accesorios. Y no cualquiera.