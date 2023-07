Una triste noticia llegó a la vida de uno de los actores más famosos del mundo. Fuentes policiales le dijeron a TMZ que la muerte de Leandro De Niro Rodríguez está siendo investigada como una sobredosis. Según el portal, el joven estaba cuidando la casa y cuando llegó la policía encontró drogas y algunos equipamientos para su consumo cerca de su cuerpo.

Barbie: Vietnam censura la película de Margot Robbie Leer más

Robert De Niro emitió un comunicado el lunes diciendo: “Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar su pérdida”. El chico, de 19 años, fue encontrado muerto sentado en una silla, dentro de un apartamento de la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde, según informaron las autoridades. Fue hallado por un amigo que no había sabido nada de él en unos días y estaba controlándolo.

Su madre, Drena De Niro, confirmó el fallecimiento de su hijo en Instagram el domingo por la noche.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Eras tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Descansa en paz en el paraíso eterno, mi querido niño”.

Leandro apareció en la película de 2018 A star is born. Interpretó al hijo del mejor amigo de Bradley Cooper, George ‘Noodles’ Stone, interpretado por Dave Chappelle. Leandro también apareció en Cabaret Maxime en 2018.