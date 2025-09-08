Chismes deportivos: La previa más caliente de Ecuador vs Argentina

Autógrafos, guiños políticos y Beccacece en el ojo de las redes sociales: así se ha armado la antesala del partido.

En Guayaquil ya se vive el clima futbolero. Pues se prepara para recibir a la campeona del mundo en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026. La gran ausencia será Lionel Messi, una noticia que cayó como baldazo de agua fría, sobre todo para los más faranduleros, que soñaban con verlo en el Monumental una vez más.

Pero el show no se apaga. Desde el hotel de concentración hasta las calles del centro, la Tri ha sentido de cerca el calor de su gente: jugadores firmando autógrafos, selfies y abrazos con los fanáticos.

A eso se suma lo que ha pasado en rueda de prensa: las declaraciones de Sebastián Beccacece, argentino y DT de la tricolor, cuyo comentario sobre el himno ecuatoriano calentó las redes sociales. Sin duda, este 9 de septiembre, será una fecha que promete tanto dentro y fuera de la cancha.

Beccacece: "Mi bandera es la de Argentina"

En medio de la expectativa por el partido, el entrenador de la Tri, el argentino Sebastián Beccacece, se puso clarísimo en una rueda de prensa desmintiendo frases que nunca pronunció: “Jamás dije que íbamos a ganarle a Argentina. Mi esencia siempre ha sido la prudencia, el respeto y la cautela”, Pero ojo, lo que encendió todo fue cuando confesó sin vueltas: “Mi bandera es la de Argentina, yo no me voy a poner a cantar un himno ecuatoriano… Pero sí voy a defender al Ecuador”. ¡Una declaración que de inmediato causó intriga y agitó las redes.

En sus declaraciones no se guardó nada. Foto: Instagram

Jugadores entre selfies y autógrafos

Mientras lo de Beccacece seguía sonando fuerte en las redes sociales, en los bajos del hotel de concentración en Guayaquil se vivió una postal mucho más cálida. Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Leonardo Campana fueron los protagonistas de una verdadera fiesta con la hinchada que se acercó para alentar a la Tri. Entre risas, abrazos y un sinfín de celulares alzados, los jugadores se dieron tiempo para firmar camisetas y posar para selfies con niños y familias coreando el “¡sí se puede!”.

Enner entre el retiro y ser 'embajador'

El capitán Enner Valencia, dijo que esta podría ser su última eliminatoria, al estilo de lo que comunicó Messi hace un tiempo. Y en plena efervescencia de la previa contra Argentina, reposteó una fotografía en la que se lo ve compartiendo una charla cercana con la primera dama, Lavinia Valbonesi, pues tal parece que ella lo habría nombrado “embajador” de un proyecto suyo llamado “Ana”. ¿Será un guiño político? Lo cierto es que la mezcla de un futuro retiro y cercanía con la primera dama ya generó más ruido que un córner.

Enner se sumó como nuevo embajador del proyecto Ana. Foto: Instagram

Banderazo por la Tri

La previa del partido también se ha vivido en las calles de Guayaquil. No solo con la venta de camisetas sino que este lunes, a las 19:00, los hinchas se reunirán en los exteriores del hotel de concentración, en plena Av. del Ejército para hacer un banderazo. Entre bombos, banderas, camisetas amarillas la afición se hará sentir como si ya fuera día de partido. ¡Y no es para menos! Se trata del juego contra la campeona del mundo y, además, el final de las Eliminatorias.

