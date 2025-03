La Chicas Superpoderosas: Se filtró el tráiler de la serie live action

Hace pocas horas, se filtró en redes sociales el tráiler de la serie live action de Las Chicas Superpoderosas, producida por The CW, la cual fue cancelada durante el 2021. Este adelanto ha generado revuelo entre los fanáticos y la crítica, ofreciendo una visión de lo que pudo haber sido esta adaptación.

La serie fue anunciada en 2020 y tenía previsto presentar a Chloe Bennet como Bombón, Dove Cameron en el papel de Burbuja y Yana Perrault como Bellota. La trama se centraba en versiones adultas de las heroínas, explorando su vida después de haber dedicado su infancia a combatir el crimen, lo que las llevó a sentirse desilusionadas y resentidas.

Sin embargo, el piloto de esta producción no fue bien recibido. Mark Pedowitz, entonces CEO de The CW, calificó el episodio como un "desastre" y decidió no continuar con el proyecto. Craig McCracken, creador de la serie original, también expresó su desacuerdo con la dirección tomada, señalando que las protagonistas adultas distaban de la esencia juvenil de Las Chicas Superpoderosas.

En el tráiler filtrado muestra a las heroínas enfrentando las secuelas de su vida como vigilantes, incluyendo conflictos personales y desafíos emocionales. A pesar de las críticas iniciales, el avance ha despertado interés, ya que algunos espectadores consideran que la serie podría haber ofrecido una perspectiva única sobre los personajes. Sin embargo existe otro segmento, agradece que la cinta no haya salido a la luz pues consideran que no es necesaria.

Este incidente ha reavivado debates sobre las adaptaciones de series animadas a formatos de acción en vivo. Mientras algunos lamentan la cancelación, otros respaldan la decisión, citando preocupaciones sobre la fidelidad al material original y la recepción del público.

Se liberó el trailer de la serie cancelada de las Chicas Superpoderosas y es un asco total. pic.twitter.com/lQAL242suu — Daemoniaca (@daemoniaca) March 6, 2025

¿Por qué se critica la serie?

En 2021, se filtró el guion del episodio piloto de la adaptación live-action de Las Chicas Superpoderosas, generando una ola de críticas y reacciones negativas por parte de los seguidores. El contenido del guion presentaba a las heroínas en situaciones y con diálogos de tono más adulto, alejándose significativamente de la esencia original de la serie animada. Por ejemplo, se incluían bromas sexuales y referencias explícitas que contrastaban con el carácter infantil del programa original.

Esta filtración también influyó en la percepción de algunos seguidores, quienes expresaron su desinterés en ver la serie debido a estos cambios. El enfoque más adulto y las temáticas abordadas en el guion filtrado no fueron bien recibidos por una parte de la audiencia, que prefería la esencia original de las personajes.

