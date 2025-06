Chespirito: El genio de la comedia con aciertos y errores

Cuando el actor Pablo Cruz estuvo en abril en los Premios Platino en Madrid, España, acaparó la atención de la prensa, por su papel protagónico en la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. Él solamente esperaba estar a la altura del gran comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, pero no imaginó el éxito de esta producción, que cuenta la historia del creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.

Desde su estreno, la bioserie generó muchas reacciones entre la audiencia, que se mantuvo atenta sobre cómo iba a ser esta ficción basada en hechos reales, considerado que algunas polémicas obligaron a hacer modificaciones y a tomarse ciertas licencias.

Esta producción del canal Max, cuyo primer episodio se estrenó el pasado 5 de junio, logró posicionarse como la más vista en la plataforma de streaming en Latinoamérica. Se consolidó como el programa más visto en la historia del servicio en la región, mientras que a nivel mundial logró el segundo puesto dentro de la plataforma.

Incluso hay canales de señal abierta como Mega y Telefe que han transmitido su primer capítulo. Son ocho, que se exhiben semanalmente cada jueves. El número 8 (final de temporada) se verá el 24 de julio.

La narrativa recorre desde los orígenes de Chespirito hasta su consagración como ícono del humor televisivo, con imágenes inéditas de su trayectoria y contexto histórico.

La tercera en discordia

Pero lo que está en boca de todos es la relación que existió entre Florinda Meza (Doña Florinda) y el comediante, que dieron a conocer después de 1989, cuando el actor se divorció de Graciela Fernández. El romance empezó antes. Aquello ha quedado en evidencia y ella se ha convertido en la villana del cuento. Entonces la actriz estaba comprometida con Enrique Segoviano, el director de la comedia.

Según Florinda Meza, ella no autorizó a la plataforma Max para usar su nombre. Por este motivo, los ejecutivos optaron por llamarla Margarita Ruiz, aunque la caracterización de Doña Florinda a cargo de Bárbara López deja claro de quién se trata.

Otro integrante del elenco de El Chavo del Ocho que se manifestó en desacuerdo con el uso de su nombre fue Carlos Villagrán, conocido como Quico, quien aparece como Marcos Barragán y es interpretado por Juan Lecanda.

El documental de la venganza

En medio de la polémica sobre la forma en que se retrata a Florinda Meza, se ha confirmado el lanzamiento del documental Atrévete a vivir, que relatará los momentos más duros en la vida de la actriz: desde su niñez marcada por violencia familiar, hasta su trayectoria y la relación con Chespirito. Entre las revelaciones, se incluyen episodios en los que su familia la agredía por ser zurda y los estigmas que enfrentó.

Además de testimonios cercanos, la producción emplea la inteligencia artificial para recrear escenas claves. El material también incluye imágenes inéditas de su vida junto a Chespirito.

Aunque el proyecto lleva varios años en desarrollo, todavía no tiene fecha de estreno confirmada. El equipo continúa trabajando en entrevistas y en el perfeccionamiento del montaje final. Sin embargo, se prevé que el estreno coincida con el final de la serie de Max, previsto para finales de julio.

¿Qué tan fiel o real es?



Para los seguidores activos de la obra de Chespirito, dice el guionista y director audiovisual Eddie González, “siempre es interesante ver algo nuevo de Roberto Gómez Bolaños, sobre todo cuando la nueva bioserie de Max ofrece un lado jamás contado de sus primeros años. Ese lado de su círculo íntimo familiar, que a los fanáticos de un artista nos gustaría saber. ¿Qué tan fiel o real es? Ese secreto se lo llevó don Roberto.

La voz autorizada para contar lo que él sabe o quiere, es su hijo Roberto Gómez Fernández, quien narra cómo Chespirito creó sus personajes más emblemáticos como El Chapulín, El Chavo o Dr. Chapatín desde una mirada muy ‘telenoveleada’, con su historia de amor, villanos dentro del elenco y triángulos. Para que tenga interés una trama, había que construir estos arcos dramáticos. Quizás por esa poca o mucha ficción que se le agrega a la serie hay opiniones divididas, la rivalidad entre Quico y el Chavo tras bastidores o la debacle del primer matrimonio de Chespirito”.

La bioserie se cuenta desde dos líneas de tiempo, sus inicios por un lado y cuando está en la cúspide del éxito, por eso le ofrecen grabar el episodio de Acapulco. “La obra de Chespirito llegó a tener más de 350 millones de espectadores en el mundo cuando estuvo en su mejor momento. En Brasil se transmitió por 30 años ininterrumpidos y es considerado una leyenda cultural. En Ecuador ya se ubica dentro de la plataforma como la más vista, después de muchos años sigue rindiendo frutos. Las actuaciones están muy acorde al género, sin rayar en la caricatura, lo que le da un toque más realista”.

”La historia está sesgada por obvias razones”

El actor, docente y crítico Ernesto Landín sostiene que la serie de Chespirito está basada en el libro autobiográfico que escribió Roberto Gómez Bolaños en el 2006, llamado Sin querer queriendo, y los productores ejecutivos/guionistas son sus propios hijos, Roberto y Paulina Gómez Fernández, “por lo que el contenido está manejado para ensalzar la figura del gran comediante y dejar a Florinda Meza en entredicho. Leí el libro en su momento y creo que hay mucho de realidad, pero la historia está sesgada por obvias razones. Siempre en este tipo de producciones también hay una dosis de ficción, porque se necesitan estas licencias dramáticas para emocionar más al espectador”.

La producción y la parte audiovisual son impecables, añade Landín. “Maquillaje, vestuario, escenografía, casting y edición se llevan un 10/10. La historia creo que ya todos la conocíamos un poco y es lo que podría provocar desinterés en algunos fans más exigentes. De todas maneras, la obra ya es todo un suceso.

Aunque Florinda Meza ha dado algunas declaraciones defendiéndose, su papel de la ‘mala de la película’ ya está asignado y será muy difícil que se pueda deshacer de este. También ha indicado que nunca nadie la llamó y que no ha dado autorización para el uso de su imagen (por eso los nombres ficticios usados). Esto contrasta con otros miembros del elenco original, como Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, que colaboraron directamente en el desarrollo del proyecto. Me parece justo que ella pueda defenderse y exponer su punto de vista de la historia en un documental”.

“El guion es el punto más débil”



Según el libretista Jorge Luis Pérez, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños tiene una innegable calidad de producción y dirección artística, además de un elenco impecable. Destaca a Pablo Cruz, quien da vida a Chespirito y a sus inolvidables personajes, por una interpretación que describe como “digna de premios y reconocimientos”.

“Sin embargo, desde mi punto de vista, el guion es el punto más débil de este dramatizado, porque muestra los procesos creativos del autor y comediante de una manera tan fantástica que roza los límites de la inverosimilitud y la pretensión”.

Para el también creativo de TV, “todos sabemos que Gómez Bolaños no inventó el humor mexicano, sino que lo adaptó magistralmente a la realidad social de esa época. Su estilo tiene bases en Tin Tan, Capulina, Eduardo Segundo, por mencionar a los más conocidos; pero la historia muestra que Chespirito se inspira en sus hijos, en frases callejeras y hasta en la pose de un grillo, todo envuelto en una especie de poesía romántica audiovisual que resta ritmo a los capítulos, obviando datos interesantes de la era dorada de la TV mexicana.

Eso sin contar el tratamiento que se le da al personaje de Florinda Meza. La serie gustará a quienes aman las secuencias largas y, sobre todo, a aquellos que piensan que el actor mexicano es el Albert Einstein del humor hispanoparlante”, concluye.

”No están honrando a Chespirito”



El panelista y periodista de farándula Luis Alfonso Borrego admite que tiene una mezcla de sentimientos con respecto a la serie. “Fui consumidor de los productos de Chespirito, crecí con ellos. Al igual que muchos latinos, idealizamos y jugamos con estos personajes. Se lo desmitifica, se rompe la magia de lo que quiso hacer Chespirito con sus personajes.

Cuentan detalles, entre ellos cómo crearon la vecindad del Chavo; pero también revelan historias que a las nuevas generaciones no les importan y si las ven será con morbo. Roberto Gómez Bolaños no estaría contento ni complacido con que se muestre a Florinda Meza, el gran amor de su vida, como la villana, independientemente de que él hubiera comenzado un hogar con la madre del productor Roberto Gómez Fernández (Graciela Fernández), con la que tuvo hijos y fue pieza fundamental en su trabajo. Como toda historia de amor, hay amores que cambian. Si en algún momento en la vida privada fue la villana, lo cierto es que don Roberto adoró y murió junto a esa mujer. No están honrando a Chespirito ni a sus personajes, los están matando. Siento que ya no los veremos con los mismos ojos inocentes con los que crecimos”.

