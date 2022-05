Al guayaquileño José Navarrete fue la expresentadora Sonia Villar quien le puso Cheo, cuando trabajaron en el programa 'A todo dar', de TC. Desde entonces colaboradores y amigos lo llaman así. “Se olvidaron de mi nombre”, dice entre risas.

Se inició en 1997 como pasante en 'La hora de Mariela, luego vino 'Simplemente Mariela' y 'Cosas de casa'. Una etapa laboró en Sí TV, donde compartió con Marián Sabaté. Volvió a TC, tras el Mundial de Fútbol Alemania 2006.

“Me llamó Estefanía Isaías para reestructurar la revista familiar que ahora se llama De casa en casa”, añade con orgullo. En la actualidad es el nuevo gerente de producción de esa empresa. Ocupa el cargo que dejó Juan Carlos Pérez.

Sus primeros pasos como gerente de producción, ¿a dónde irán dirigidos?

Estoy analizando los espacios de producción nacional. Es diferente verlos desde afuera y otra cuando se está inmerso en el día a día. Ahí se ven las falencias y fortalezas. Me he reunido con cada uno de los productores, revisamos las audiencias para ver cómo va la sintonía y los cambios que se ejecutarán para ser más competitivos.

No se puede decir que siempre lideraremos porque es difícil, en el camino se puede lograr, mantenerse es el desafío que tenemos.

¿Aquello cómo lo consiguen?

Primero hay que analizar lo que necesita cada uno de los tres espacios de producción nacional, 'De casa en casa', 'De boca en boca' y 'Soy el mejor'. La revista seguirá siendo el nicho de las mañanas con un enfoque de información y entretenimiento, mezclar de una manera equilibrada, sin saturar ni aburrir. La mañana también es un triple A.

Silvana Torres, Emilio Pinargote, Lissette Cedeño y Cynthia Naveda de 'De boca en boca'. cortesía

En las tardes el único programa que existe de farándula es 'De boca en boca', producido por Marlon Acosta. Está a punto de celebrar su aniversario, el 1 de junio (7 años) y además Soy el mejor. Por la pandemia, muchos actores se quedaron sin posibilidades de trabajo, tal vez nunca imaginaron que iban a ser parte de un reality de baile. Queremos fortalecer los contenidos de cada uno de ellos.

¿De qué manera se fortalecerán?

Ahora que hemos regresado a la normalidad generaremos bulla. Siempre he apoyado que se mantenga el contacto con el público, con activaciones, salir a las calles, que vean que continúan los programas en vivo en TC. Que los televidentes se sientan parte de nosotros. Hemos estado dos años distanciados.

Ya vivimos y sufrimos la pandemia, no podemos continuar lamentándonos. Comenzaremos con 'De boca en boca'. Habrá algunas sorpresas, entre ellas, nuevos segmentos. Esperamos que el presentador Miguel Cedeño regrese pronto a la pantalla y supere la enfermedad por la que atraviesa.

Jasú Montero, Úrsula Strenge y Michela Pincay de 'De casa en casa'. cortesía

A propósito de los reality, la TV inclina la balanza para ese lado.

Es la tendencia y lo más económico tener un staff con unos 20 rostros, ya sea que se los encierre para que convivan o se los ponga a competir en canto, baile o por un premio determinado. Es un formato no tan caro, mientras que en una telenovela se invierte en guiones, locaciones y actores.

A muchos les ha tocado aparecer en un reality para estar vigentes, lo que les ha permitido trabajar además con marcas, en las redes sociales o eventos.

¿Ha descartado los dramatizados?

Los canales no están invirtiendo en una gran producción, tal vez en series, es más económico. Nosotros analizamos qué proyecto conviene, tal vez algo de humor situacional, no se puede arriesgar. Hay varios contenidos, pero deben ajustarse a nuestros presupuestos. Algo más grande quizá para el próximo año.

Durante una etapa trabajó en Sí TV. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Contrataron a Andreína Bravo, pero en la revista De casa en casa no funcionó.

Siempre se la consideró para 'Soy el mejor'. Ahora está ahí. En 'De casa en casa' solo estuvo de paso, de invitada, hasta oficializarse en el reality. Ella no tenía un rol dentro del espacio mañanero, los perfiles de los personajes están establecidos, Michela Pincay para el grupo de televidentes jóvenes.

Tuvo la oportunidad de trabajar con Ana Buljubasich, quien fue presentadora, productora y ocupó el cargo que ahora usted ejerce en TC. ¿Qué aprendió de ella?

Siempre he dicho que Anita ha sido una de mis mentoras porque me abrió las puertas de TC para hacer pasantías cuando era estudiante de la carrera de Publicidad y Periodismo en la Universidad Laica. Siempre me decía que hay que innovar porque no se inventa el agua tibia. Ver la forma de crear un factor que nos diferencie frente a la competencia.

Todos estamos en la misma línea, pero cada uno tiene su esencia. Siempre nos inculcó la lealtad y honestidad. Los valores y principios tienen que estar muy bien marcados para ganarse el respeto y seguir adelante con la carrera.