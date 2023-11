Hay artistas que tienen tanta cercanía y trayectoria que se vuelven familia con su público. Y de ese caso puede presumir Chayanne.

Bailemos otra vez es como ha llamado a su más reciente álbum, con el que cumple 40 años de carrera como solista, un número que aún lo impacta. Su conexión con Ecuador tiene casi el mismo tiempo y en este largo período ha visitado las ciudades más pequeñas para promocionarse.

Más del disco

“Este álbum representa un nuevo reto en mi carrera, el cual disfruté momento a momento. Estoy más que feliz con el resultado. Cada tema es una nueva obra para presentar al mejor público del planeta: el mío!”, son las palabras del cantante boricua.

“El trabajo en equipo fue fantástico y se refleja tanto en la música como en el contenido, manteniendo mi estilo”, en clara referencia a la variedad de géneros que interpreta. Bachata, pop urbano, regional mexicano, balada y ritmos caribeños se unen en este su disco número 16.

Chayanne tiene autoría en todos los temas, pero también compartió con una lista inigualable de las mejores plumas de la música en español actual.

Incluye a Andrés Torres, Andy Clay, Cruz Felipe, Édgar Barrera, Elena Rose, Florentino Rivera, Juan Morelli, Julio Reyes, Luis Alfredo Salazar, Maffio, Mario Cáceres, Mauricio Rengifo, Miguel Andrés Martínez, Mottif, Pablo Preciado, Rafa Pabón, Reggi El Auténtico, Richi López, White Star y Yasmil Marrufo.

El álbum fue grabado en Miami e incluye su último éxito. Bailando bachata fue una de las canciones del verano de 2023, alcanzando el primer lugar en la lista Tropical Airplay de Billboard, y luego encabezando la codiciada lista Latin Airplay, lugar al que regresó después de 16 años.

La entrevista

Chayanne es un miembro de la familia ecuatoriana, así que vale empezar esta entrevista como con uno. ¿Cómo está?

Estoy muy bien e ilusionado con el nuevo disco. Feliz de poder conversar con EXPRESIONES y quiero saludar a todo mi público de Ecuador. ¡Son muchas memorias! No solamente en los shows, sino de muchas cosas más que he vivido allá y siempre han sido muy especiales. Espero que les guste este nuevo disco y que empiece la gira para ir a tocar por allí.

El próximo año se cumplen 40 años desde su primer álbum como solista (Es mi nombre), ¿por qué cree que la gente sigue queriendo bailar con su música?

No lo sé. La gente ve que uno hace las cosas con cariño, con entusiasmo. Es mi carrera y respeto mi trabajo y a la gente. Todo eso mezclado en una licuadora es el resultado que todos ven. También observan cómo uno se prepara para los shows, los discos o proyectos de actuación. Cuando decido hacer algo, le pongo todo el corazón y lo hago al 100%. Eso lo percibe la gente. Sin contar con todas las visitas que he hecho en Ecuador, siempre digo en broma que hasta a Salinas he ido.

En su carrera ha podido lograr himnos dentro de la música pop en español. No hay forma de revisitar esta categoría musical sin considerar su discografía. ¿Cómo se siente esta responsabilidad artística?

Ha pasado mucho tiempo y cada disco ha tenido temas importantes y algunas canciones son momentos de alegría para las familias. Como Momento de vals en las quinceañeras o Madre Tierra en las fiestas o Salomé. No sabía que iban a llegar a donde lo hicieron. Cada uno ha acumulado memorias. Antes, cuando ibas a un programa de televisión, llegabas al seno de la casa, a lo más íntimo de la familia. Ahora todo esto son recuerdos que sigo sintiendo. Espero que con este nuevo disco sigan bailando conmigo.

Tiene contacto frecuente con sus clubes de fans. Y en su canal de Instagram escribió que se encontraba muy nervioso por este lanzamiento. Cualquiera pensaría que eso ya no le pasa…

No doy nada por hecho. Cuando digo de tener nervios es porque haces las cosas con ilusión y no hay nada seguro. Esperas que cuando la escuchen la disfruten. Este disco es para el público. En el instante que grabas una canción ya no es tuya y no sabes a dónde va a llegar. Cuando alcanza tantos lugares dices ‘wow’.

Este disco viene con nuevo tour, ¿está confirmado Ecuador?

Siempre. Ecuador siempre está presente y he recibido muchísimo de ustedes. Desde la capital hasta el interior. Así que sí, los veo para bailar bachata.

¿Qué canción no puede perderse la gente de escuchar en este nuevo álbum?

Me encanta Vivir bonito. Es una realidad de vida. De tanto es una balada romántica que también recomiendo. Pero en la que estamos haciendo promoción ahora es Necesito un segundo, que habla de una separación desgarradora.

Datos

- Chayanne es un artista latino con más de 50 millones de álbumes vendidos.

- Es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard.zx Actualmente tiene más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

- Su discografía ha sido premiada con más de 25 Discos de Oro, 30 de Platino, premios MTV Latino, Antorcha de Plata; actuaciones en tres largometrajes y en cinco telenovelas.