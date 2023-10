Andreína Bravo: “No vivo por la aceptación”

Andreína Bravo tiene habilidad felina para alejarse de los ataques y los malos ratos. Siete vidas y mucha garra es lo que la favorece en su camino musical. De estrella de los realities a cantante solista, sus sueños se han ido materializando a paso algo acelerado.

No ha sido fácil, y ella lo sabe. Y en este camino ha dudado y reflexionado sobre quién es ella, por eso Esencia es como tituló su primer disco. Un trabajo está compuesto por tracks de reguetón pegajoso y con la intención de poner a bailar.

Gata gánster es el focus track de su primer disco 'Esencia'. Wolf Studio//Cortesía

Gata gánster es el focus track del álbum, con esta admite que se quitó todas las cadenas y ella es la que decide todos los pasos que toma. Como se publicó el fin de semana de Halloween, Andreína ha adoptado la sensualidad de un gato para salir de fiesta y también para esta sesión de fotos en la que invita a sus fanáticas a disfrazarse con objetos comunes y mucha actitud.

Como hija única, revela que puede ser un poco caprichosa, pero que esta ahora es una de sus mayores virtudes con respecto a sus sueños. “Si me quedara con el primer no, no hubiera sacado ni mi primera canción ni ahora el disco”. Y ella sueña en grande. Le gustaría hacer una edición especial en vinilo, pero le hará caso a su equipo antes de lanzarse en ese proceso que, además, es muy costoso.

El negro y el púrpura no solo los usa por época de brujas, sino que son sus colores favoritos y los escogidos por su “familia de redes” para identificarse como club de fans. Ahora todo en su vida lleva esos tonos, al igual que su disco.

Esto fue todo lo que nos contó la gata bandolera.

Andreína Bravo en entrevista por su nuevo disco 'Esencia' Wolf Studio//Cortesía

¿Cómo siente este lanzamiento? Su plan inicial no era hacer música y mire dónde le ha llevado la vida.

¡Exacto! La música siempre ha estado conmigo y siempre fui muy artística, pero no lo veía como para mí. No lo veía venir. La vida me ha puesto en bandeja todo lo que está pasando. Mi mánager es Dios, porque Él me pone en el camino y yo lo aprovecho.

Ha tomado el tren correcto…

Espero. Quizá no en su totalidad, pero sí trato de aprovecharlo todo.

¿Cómo fue esa primera vez que junto a Carlos Lira (Libra) se les ocurre hacer música?

La verdad es que las personas dejamos de hacer cosas por el miedo. Pero luego de esto viene el éxito y tomamos ese paso. Entonces surgió la propuesta del dúo, con el que comenzamos a hacer covers y ver cómo nos iba. Para mí eso era algo chévere, básicamente para redes. Pero en todo ese proceso aprendí muchísimo. Pero siempre quise hacer música propia y mira lo que te muestro.

De estas canciones se nota una evolución entre el primer sencillo, Bandolera, a Gata gánster. Son casi tres años de trabajo. Se nota esta prueba y error.

Me gusta que puedas notar eso. Fue exactamente así. Pero lo que no se perdió entre todo esto es mi esencia. Se llama así porque, justamente, inicias desde cero, casi no sabiendo, pero vas evolucionando manteniendo quién eres.

¿Qué tan satisfactorio ha sido este camino?

Yo siempre digo: si trabajas con pasión todo está bien. No vivo por la aceptación.

Es una gata gánster que hace lo que le da la gana.

Hago lo que me da la gana. Soy una gata de casa pero que sale en las noches…

Le han dicho de todo menos bonita. ¿Cómo aguanta a los detractores?

Tengo siete vidas (risas). Sé que no voy a agradarle a todo el mundo. Y eso está bien.

Andreína Bravo Wolf Studio//Cortesía

¿Qué es lo que más daño le ha hecho?

Cuando se meten con mi familia. El día de mi lanzamiento pasó algo con ellos. Me molesta que los molesten, y que les quiten ese brillo. Una cámara interceptó a mi mamá y le hacían preguntas que no tenía necesidad de contestar. Ellos no son del medio. Yo soy la del medio. De pequeña yo no tuve la oportunidad de que ellos asistan a mis presentaciones, cosa que me encantaba hacer, porque ellos tenían que trabajar. Ahora verlos en todos mis estrenos es algo que lo hace más especial.

¿Cómo ven sus fanáticos su esencia?

Eso es algo que lo agradezco. Yo puedo ser medio camaleónica, ser dark o muy tierna, pero ellos ven algo en mí y saben quién soy detrás de cualquier atuendo o estilo.

¿Cuál considera que es su mayor fortaleza como artista?

Ser terca. Cuando me dicen que no, más ganas me dan. Yo no nací con una voz prodigiosa y no soy 20 sobre 20 en baile, pero soy disciplinada y tenaz.

¿Qué le da rabia?

Que todo lo quiero rápido y para ya. Yo quiero ya un disco físico, en vinilo. Pero no se puede llegar a la cima de inmediato.

Arañando ‘Esencia’

¿Cuál es la canción más comercial e importante?

Gata gángster. Es mi tema central. Es el más pegajoso.

¿Cuándo cree que fue el quiebre entre la personalidad de reality con el de artista?

No tengo dos personalidades. Yo soy la misma en tele o en la música y son mis sueños. No hay diferencias.

¿Le sirvió ser parte de reality shows?

Es una faceta que me ayudó muchísimo porque sin estar en el Poder del Amor no hubiera tenido ese apoyo que me hizo ser escuchada en muchos países fuera.

¿Por qué declinó ser parte del reality Desafío a la fama?

Sí, por dos ocasiones me invitaron. Me siento honrada por eso. No se conformaron con mi respuesta y me insistieron. A pesar de haber tenido roces con su programa de entretenimiento me consideraron. Yo no soy una marioneta y no dejo que me guíen y soy fiel a mis principios y también al trabajo, pero ellos han valorado mi talento. La verdad es que fui muy sincera con el canal y les dije que no podía. Ya tengo contratos pautados que no puedo posponer. Con mi música también tengo viajes y marcas con las que estoy trabajando.

Este disco es su diario musical. ¿Qué canción es para Miguel Melfi?

(Risas) Viví un momento muy difícil en mi vida y 'Arte' fue la canción con la que drené y me desahogué. Con esta canción me reconstruí. Yo soy muy apasionada y susceptible, pero soy un poco cerrada al principio, por eso luego dicen que soy creída. Pero cuando le permito a alguien entrar a mi vida me entrego por completo. Cuando no estás en el lugar correcto te sientes incompleta y no puedes agradarle alguien aunque hagas lo imposible por cumplir sus expectativas.

Supongo que ha tenido más pretendientes. ¿Son igual de indecisos?

Cuando una mujer tiene lo suyo, trabaja, apoya a su familia, eleva sus estándares y no espera menos de lo que ella se puede dar. Te vuelves exclusiva por amor propio y los pretendientes se reducen. Sabes, sí hay personas que me escriben pero cuando llegue esa persona clave pasará por muchos filtros.

¿Qué espera esta gata gánster?

Está en la cacería de ese hombre ideal.

Desayuno es la nueva canción del disco. Aquí habla de eso que pasa al despertar de una mágica noche. ¿Cuándo fue la última vez que le dio de desayunar a un gato?

(Risas) Todos los días. ¿Sabes por qué? Es que tengo cuatro gatitos...

Fan de disfrazarse pero no del terror

Disfraz para este Halloween: De gatúbela

Plan ideal: Buscar una fiesta

Película favorita: Me da mucho miedo la saga Insidious.

Un miedo: Al duende. Yo duermo con la luz prendida, sí me da miedo la oscuridad.

Algo paranormal: De pequeña tenía un amigo imaginario llamado Charlie. No recuerdo muy bien. Pero un día él me enseñó a saberme las tablas de multiplicar.

Andreína Bravo, una gata gánster Wolf Studio//Cortesía

Fotos: Wolf Studios (IG: @wolfstudiosecu).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza_).

Maquillaje: Fabián Sesen (IG: @fabiansesenstudio)

Peinado: Gisella Bardi (IG: @gisellabardi).

Vestuario: Forever 21 Mall del Sol (IG: @forever21).