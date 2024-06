Chappell Roan sorprende con su cambio radical de look en The Tonight Show.

Chappell Roan, conocida como la artista favorita de tu artista favorito, hizo una aparición deslumbrante en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Para celebrar este importante momento, Roan llegó preparada con un look de belleza extrema que no dejó indiferente a nadie.

La cantante y compositora aprovechó la oportunidad para mostrar su característico estilo, que mezcla glamour y una estética llamativa y única.

¡Rubia! ¡Pájaro! para Jimmy Fallon NBC/Getty

Durante la entrevista, Jimmy Fallon destacó la reputación de Roan por sus impresionantes apariciones en el escenario, mostrando un collage de sus looks en eventos como el Governors Ball, donde brilló glamorosamente como la Estatua de la Libertad. “Eres conocida por tu apariencia en el escenario”, comentó Fallon, lo que dio pie a una conversación sobre sus inspiraciones y estilo personal.

Roan explicó que junto a su estilista Genesis Webb, se inspira en el drag, las películas de terror, el burlesque y el teatro para crear sus impactantes looks. Para su aparición en The Tonight Show, Roan reveló que la Barbie del Lago de los Cisnes de 2003 fue la musa de la noche.

El estilista Dom Forletta transformó sus característicos rizos rojos en una melena rubia decolorada, complementada con cejas bloqueadas y maquillaje con plumas estratégicamente colocadas por el mago del maquillaje Andrew Dahling, representando a los personajes del Cisne Blanco y el Cisne Negro.

Dom Forletta compartió detalles exclusivos sobre la creación del look etéreo de cisne. “La rubia realmente realzó el tipo de mirada etérea de cisne que buscábamos aquí”, mencionó Forletta. “¡Sí, es una peluca! Una peluca y muchas extensiones porque queríamos igualar la plenitud del cabello real de Chappell”. Para conseguir los rizos característicos de Roan, utilizó "una combinación del rizador fino ghd y las clásicas ondas en forma de 8 con horquillas", finalizando el estilo con el spray Balloon Dry Volume de R&Co para un volumen impresionante.

