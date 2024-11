Celinee Santos: La villana del Miss Universo

Aunque Miss Universo se desarrolló el sábado pasado en Ciudad de México, todavía hay harta tela que cortar… A Miss Canadá, Ashley Callingbull, le atribuyeron comentarios negativos sobre Celinee Santos, de República Dominicana. Supuestamente, la primera de ellas dijo que la segunda era una chica mala, que no logró hacer ninguna amiga real durante la competencia. También indicaron que Ashley no se sorprendió cuando su excompañera no entró a las 12 semifinalistas, porque no tenía “el mismo comportamiento de reina fuera del escenario”.

Las opiniones circularon por las redes sociales, por lo que la canadiense aseguró que se trata de fanáticos del concurso que buscan afectar a las exparticipantes.

La dominicana fue compañera de cuarto de Miss Panamá, Italy Mora, a quien expulsaron del certamen. Inicialmente la responsabilizaron de haberla delatado por salir de la habitación sin autorización, luego se conoció que el director del concurso en su país, César Anel Rodríguez, fue el que provocó que ella incumpliera con las normas disciplinarias.

Pero la dominicana no es ninguna perita en dulce. Aprovechando nuestra estadía en Ciudad de México estuvimos en el hotel Presidente Intercontinental, donde se alojaron las exaspirantes. Conversando con algunos comunicadores, nos dimos cuenta de que no gozaba de la simpatía de las compañeras. Una de las razones era su actitud antipática, sobrada. Casi no les hablaba.

Aquello lo corroboró el asesor de imagen José Hidalgo, quien viajó a ese país por Miss Universo. “Además rompía las reglas. Durante el opening, las candidatas tenían que mencionar únicamente el nombre de sus países debido al gran número de chicas y las limitaciones de tiempo en la transmisión en vivo. Pero fue la única que ignoró esta regla, y se presentó con su nombre. Durante el desfile en traje de gala, permaneció más tiempo del permitido en el escenario. Circularon videos en redes donde se la veía interponiéndose frente a otras aspirantes para captar la atención de las cámaras. En una ocasión, su insistencia en posar habría impedido que otras chicas bajaran las escaleras con normalidad”, dice.

Se defiende

“No es nada nuevo cuando eres una muy buena candidata, pero hasta el momento me llevé sumamente bien con todas”, dijo en su defensa Celinee. Y agregó que mantuvo una estrecha relación con la peruana Tatiana Calmell. “Compartí muchísimo con Perú. Compartí mucho con otras. Con Colombia, una niña tan dulce. Me siento feliz de tener 126 hermanas alrededor del mundo”, agregó.

Lastimosamente muchos no le creen y la llaman la Rubí de Miss Universo, comparándola con la villana de la telenovela mexicana que lleva ese nombre y que interpretó Bárbara Mori.

Seguidores de certámenes de belleza publicaron los siguientes mensajes: “La arrogancia es la madre de todos los males, la humildad y sencillez mueve montañas” y “la soberbia nunca gana”, “Su actitud fue su peor enemiga”.

