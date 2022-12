Ceci Juno en Times Square con Spotify

La artista guayaquileña Ceci Juno debuta en Times Square en una publicidad de la plataforma de streaming Spotify. Esta participación nace gracias a que fue electa por la selección de música que se llama Equal y que da apoyo y visibilidad a las mejores artistas femeninas.

“Les diría que esto es un sueño, pero es que ni siquiera se me ocurrió que era posible. La manera en que este año me ha sorprendido, enseñado, transformado, desintegrado y reconstruido no puedo ni describirla. No puedo más del agradecimiento”, afirma la cantautora en sus redes sociales tras la noticia. ⁣

“Quiero agradecerle a todas las mujeres que me acompañan en Equal y que me inspiran a diario sin saberlo, y finalmente a mí, porque la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando para tener un año como este”.

Al igual que Ceci, este año estuvieron en la misma marquesina las cuencanas Luz Pinos y Neoma.