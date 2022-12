La vida siempre le dijo que la música sería su destino. Por eso siempre ha sido parte de ella. Su viaje personal siempre ha estado musicalizado y en este 2022 fue lo más interno que pudo. Así es este proyecto nuevo de iLe, cantautora puertorriqueña que desde el 2004 ha explorado con distintos géneros, incluyendo ser la voz femenina de Calle 13, junto a sus hermanos René Pérez y Eduardo Cabra.

La artista, ganadora de un Grammy en 2016 por su primer disco, presenta ahora su tercer trabajo a Ecuador. Nacarile es su nombre y aquí lo explica.

Nacarile, una frase tan caribeña, significa negación rotunda. ¿Qué tanto tiene que negarlo?

Es una expresión que usamos mucho aquí en Puerto Rico. La frase completa es Nacarile del Oriente y, sí, quiere decir un no. A mí me gusta, porque es un no con mucha seguridad y mucha firmeza. Es un no que a mí me motiva. Porque es como que muy decidido, entonces yo siento que fue mi manera de verdad de dejar trascender un poco esa incomodidad por la que sentí que estaba pasando en el proceso de hacer el disco. Como que cada canción siento que también expresa un poco todas esas emociones que estaban surgiendo en ese momento, de la pandemia, de la cuarentena, todo lo que me llevó a esa verdad emocionalmente hablando.

¿Cómo era ese sentir durante el proceso?

Nacarile ahora es mi bandera, mi manera de trascender. Para mí fue bien, difícil percatarme de que no estaba teniendo un momento igual al de los otros discos. Estaba pasando un momento muy intenso y era muy difícil enfocarse, entonces, no fue hasta que llegué a coger un poco esa comodidad, a abrazarla y decirle que todo va a estar bien este. Nacarile es como mi manera de salir un poco a la superficie de vuelta.

¿Está más cómoda en el no o en el sí, en cuanto a creación?

No te sé decir bien, porque todo es un proceso de negación constante. Yo creo que por lo menos, para mí, cada proceso ha sido superdistinto. Este lo sentí particularmente nuevo porque pude tener las cosas más organizadas y planificar bien, aunque por dentro todo era más intenso.

¿Grabar este disco fue todo lo opuesto a sus predecesores?

Sí, porque lo hice estando abrumada y confundida. Yo seguía componiendo cada día, soltando y aprendiendo de lo que me pasaba. Nacarile habla de aceptar las cosas que no puedes controlar.

Este disco tiene mucha congruencia de principio a fin. El inicio conecta a la perfección con la última canción, en el que hace un símil de mares y puertos seguros. ¿Llegó a este sitio internamente?

Estas once canciones me tienen muy emocionada. Escuché un montón este disco de todas las maneras posibles y siento que siempre que lo ponía era diferente. Ahora que está afuera me tiene muy contenta. Estoy ahora mismo en modo celebración, soltando todo este proceso.

Con potencia femenina

Nacarile es un reflejo del sentir de iLe y esto la lleva a poner el valor feminista sobre la música. Así es que de las once canciones tiene cuatro colaboraciones femeninas, una de las más importantes es con Ivy Queen. La rapera puertorriqueña iLe consigue hacer un tema fuerte de denuncia y de fortaleza femenina. Algo bonito es el nombre de este sencillo, que es casi un nuevo himno para este movimiento.

“Con esta canción volteamos esos supuestos halagos que nos hacen y le damos la energía y valor que las mujeres merecemos. A veces nos puede pasar que no nos damos cuenta de ciertas cosas cotidianas que podemos pasar, pero que para nosotras son violencia. Quizá estamos acostumbradas a esos machismos, que están normalizados. Por eso es que me parece tan importante que se siga expandiendo la conversación porque ahí es que nos vamos dando cuenta de que todavía hay muchas cosas por las que trabajar dentro de la lucha feminista”.

¿A qué le dice Nacarile?

- Nacarile a la corrupción

- Nacarile al patriarcado

- Nacarile a la inseguridad

Más del disco

- El primer tema que se escribió nació de un sesión de composición con Natalia Lafourcade. La canción se llama En cantos.

- En América Latina hay una nueva ola que renueva el bolero gracias a la nostalgia.

- La carátula de Nacarile fue diseña para Kike Rivera.