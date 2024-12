Cazzu: La jefa del trap vuelve a los escenarios

La trapera argentina Cazzu regresó a los escenarios tras la pausa que se tomó luego de dar a luz a Inti y del rompimiento de su relación con el cantante Christian Nodal. Miles de fanáticos respaldaron su regreso, coreando sus temas.

Su esperado retorno se llevó a cabo en el Buenos Aires Trap, un festival que reúne a los exponentes más destacados del género en Argentina, después de casi un año de descanso. Sus fanáticos enloquecieron con cada canción.

Las indirectas de Cazzu

Durante su show, la "Nena Trampa", como también se la conoce, dejó saber que estaba soltera. Además, lanzó varias frases que sus seguidores consideraron indirectas hacia Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar. "Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción, o no me la hace nadie", dijo.

Al interpretar sus temas, un juego de luces verdes la acompañó, color que identifica al padre de su hija Inti. Al interpretar una de sus canciones, mencionó que no necesitaba pelear por "cueros" y gritó: "Mami, quédate con él".

Para cerrar su show, Cazzu lo hizo con "Chapiadora", con una energía que contagió a su público, y nuevamente con letras que sus fans ya están dedicando a Ángela Aguilar.

Letra de 'Chapiadora'

"Si no entendé' como hurones de mis gata' te asesora'

Todos esos bobos, cómpra' trago' caro' para mí

Si no te doy nada a cambio es porque nada te pedí

Están todos preocupados por saber a quién me cogí

Y tu nueva gatita queriendo parecerse a mí."

