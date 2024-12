Feid rompe un Récord Guinness por correr 10 km en un concierto en vivo

Ferxxo no camina, corre. Si alguna vez has visto un concierto de Feid, ya sea en vivo o en videos, sabes que no se limita a cantar: él literalmente atraviesa el escenario como si estuviera entrenando para un maratón. Pues esta característica le acaba de valer un Récord Guinness por recorrer la mayor distancia en un show en vivo.

El hito lo alcanzó el pasado 8 de diciembre durante el cierre de su gira Ferxxocalipsis en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Allí, Feid, conocido por su energía inagotable, corrió 10.003 kilómetros mientras cantaba, bailaba y, claro, dejaba atrás a cualquiera que intentara seguirle el ritmo, como Young Miko o Rauw Alejandro en otras ocasiones.

Feid y un récord único



Aunque este logro no tiene que ver directamente con su música, es tan único como él. Según Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records, el mínimo para este título era de 10 kilómetros, pero Ferxxo lo superó sin problemas.

Al final del concierto, Ramírez subió al escenario para entregarle el reconocimiento y declarar a Feid "oficialmente asombroso", luego de decirle que él ha demostrado que "cada paso cuenta".

#EsTendencia: FEID se ganó un Guinness Record, luego de haber recorrido 10km en el escenario durante su último show en Medellín 😱🔥@paramo_presenta pic.twitter.com/QeKWUkgLge — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) December 9, 2024

Feid, de los memes al Récord Guinness



En redes sociales, los fans no dejaron pasar la oportunidad para hacer memes sobre este récord. Es bien sabido que Feid no se queda quieto, y sus invitados suelen quedarse atrás intentando alcanzarlo. Ahora, lo que comenzó como un chiste se convirtió en un logro oficial.

Karol G digna novia de feid corriendo en el escenario JAJAJJAJA pic.twitter.com/tEWk0z3tqR — marti🎀 (@minajxbichota) December 9, 2024

La noche de los invitados especiales de Feid



El récord Guinness no fue el único momento inolvidable de la velada. Feid estuvo acompañado de grandes estrellas del género urbano que se unieron para hacer de este concierto algo épico. Entre ellos:

Karol G, quien dedicó palabras emotivas al paisa y cantó algunos éxitos con él.

Bad Bunny, con quien interpretó el hit Perro Negro, desatando gritos ensordecedores.

Maluma, quien se unió para cantar Mojando Asientos.

J Balvin, otro orgullo paisa, que se sumó con su icónica canción Doble X.

Myke Towers, Tainy e Icon también formaron parte del elenco estelar.

