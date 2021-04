Catherine Zeta- Jones y su secreto para un matrimonio de 20 años

La actriz de 51 años Catherine Zeta- Jones se ha manifestado muy honestamente sobre su matrimonio. Recientemente reveló el secreto de su exitosa relación con Michael Douglas en una entrevista. Su primer secreto es mantener la alegría. “En primer lugar, nos divertimos mucho juntos”, dijo Catherine.

“Mi esposo es 25 años mayor que yo; eso no es un secreto. Con cualquier relación, no sería normal si no hubiera altibajos. La constante es el amor y el respeto. Nunca, nunca hemos perdido nuestro sentido del humor y disfrutamos de la compañía del otro".

Kate Winslet: "En Hollywood hay miedo de salir del armario" Leer más

Ella agregó: “Mi esposo y yo pasamos mucho tiempo juntos porque, a diferencia de muchas parejas, nunca hemos tenido un trabajo de 9 a 5 en el que sea constante. O estamos encendidos o apagados. Realmente trabajo 16 horas al día, o no. Él está haciendo lo mismo o no. Así que hemos tenido en nuestra relación una gran cantidad de tiempo en el que hemos sido solo nosotros. Vivimos en la isla de las Bermudas durante 12 años criando a nuestros hijos. Respetamos el espacio de los demás y nuestro humor es estable".

Michael y Catherine se casaron en el año 2000 y tienen dos hijos juntos, Dylan (20) y Carys (17). Michael también es padre de Cameron Douglas, 42, de su matrimonio con Diandra Luker.