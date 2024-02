Casa de la Música: denuncian abuso de poder

El pasado 1 de febrero, María Laura Terán, presidenta ejecutiva de la Fundación Filarmónica Casa de la Música, y Hernán Santacruz, que preside el directorio, agradecieron el “contundente respaldo y la solidaridad de la ciudadanía”, luego de que Daniela López, comisaria del Distrito de Policía Eugenio Espejo, suspendió la segunda función del Concierto de Año Nuevo con música de la dinastía Strauss la noche del 26 de enero.

La intervención, con siete policías, “se hizo por no tener autorización de Intendencia”, dijo esa abogada consultada por EXPRESO. Las 598 personas que estaban en las butacas tuvieron que salir, mientras los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) adelantaban el cierre, luego del interludio, con la interpretación de la Marcha Radetzky. Un centenar de personas, es decir más del 15 %, pidieron su rembolso de las entradas, que se habían vendido a 30 dólares.

Los ensayos de la OSNE continuaron para retomar el concierto de temporada, el viernes 2 de febrero, bajo la dirección del maestro brasileño Claudio Cohen y el violinista Santy Abril como solista. Interpretaron obras de Mozart, Villa-Lobos y Olinto.

El 3 de febrero se realizó el festival de música andina Tierra Mestiza, y al día siguiente el recital Paulina Tamayo bajo las velas. ¿Se han gestionado nuevos permisos para retomar esa agenda?

María Laura Terán: Estamos haciendo los conciertos de acuerdo con la autorización que tenemos del Municipio de Quito. El viernes y sábado no hay obras que paguen derechos de autor, así que seguimos igual, dándole. Hay que pasar este episodio terrible que vivimos el 26 de enero. Fue un abuso de poder impresionante, pero vamos a salir adelante.

¿La gestión de conciertos se hizo más difícil tras la suspensión?

MLT: No, porque nosotros tenemos siempre las cosas en regla. Enviamos la agenda al Municipio todos los meses. Ellos nos responden con la autorización para conciertos. Así hemos trabajado ya por muchísimos años. La parte cultural es importante para que haya paz.

Hernán Santacruz: El Ministerio de Cultura y Patrimonio nos ha dado su respaldo (...) La fundación no es una entidad de empresarios musicales que ganan plata con la organización de los conciertos. No se nos puede poner en el mismo saco que a cualquier productor privado que busca, legítimamente, el lucro.

Hernán Santa Cruz y María Laura Terán, durante su encuentro con EXPRESO. Karina Defas

Dos funcionarios de Sayce (Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador) estuvieron verificando el repertorio ese día, pero esa entidad difundió un primer comunicado (el 28 de enero) en el cual atribuyeron a Intendencia el haber señalado que “el evento no contaba con permiso de Bomberos”...

HS: Esas declaraciones posteriores a la desafortunada suspensión son erróneas. Después Sayce cambió su discurso, parece que se dieron cuenta de su error, si somos benévolos en calificarlo así. Luego dijeron que era por la vigencia del estado de excepción, que en ninguno de sus artículos prohíbe los espectáculos masivos siempre y cuando se realicen fuera del (horario de) toque de queda.

(NdR. Este Diario pidió su versión al Cuerpo de Bomberos. Su departamento de comunicación señaló que no ha habido alertas ni pedido de Intendencia sobre la falta de ese permiso)

El vocero de Sayce, Juan Fernando Velasco, también ha dado declaraciones en medios en las que señala que “los vecinos vieron con preocupación” que se realizara el evento. ¿Recibieron alguna queja de los habitantes del conjunto aledaño, Altos del Parque?

MLT: Nosotros les notificamos cuando hay eventos. Siempre están de acuerdo con que se hagan los conciertos, inclusive muchos vienen. Durante 19 años con estos vecinos la relación ha sido magnífica.

HS: Entendemos que puede haber alguna molestia con el tránsito. Se ha procurado minimizar esto con la ayuda de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a la que pedimos dirigir y facilitar el tráfico. Y llegamos aquí antes de que estuvieran esos edificios.

¿Cuál es el porcentaje de lo que recauda Sayce de la inversión por cada concierto que hace Casa de la Música, en el caso de que se cubran derechos de autor?

MLT: Es de entre el 5 % y el 8 %.

HS: Se trata de un tarifario aprobado por el Senadi (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales), entendemos que ellos se basan en eso. Me sorprendió el nivel de hostilidad que hay en contra de Sayce. No la comparto, pero hay gente que no está contenta con su gestión. La pregunta que habría que hacerse es si, efectivamente, todo lo que recaudan llega a los artistas después.

(También te puede interesar: Entre emociones y activismo se elaboran las obras de 6 estudiantes en la UArtes)

EL DATO

La devolución de 100 entradas ($ 30 cada una) por el concierto interrumpido fue asumida por la Casa de la Música, que no tiene fines de lucro ni recibe incentivos estatales para su funcionamiento.

La Fundación Filarmónica es el legado de sus precursores musicales, Hans y Gisella Neustaetter, desde que terminó de edificarse el auditorio en 2004.

PARA SABER

Para esta entrevista, EXPRESIONES envió preguntas al vocero de Sayce sobre su versión. “La contestación siempre pasa por filtros y revisiones”, señaló María Augusta Cruz. Hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas.

