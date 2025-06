Casa de los Famosos Colombia 2025: Los gestos de Melisa Gate tras perder el reality

Melisa Gate obtuvo el 44.81 % de los votos, no fue la favorita entre los espectadores del reality show La Casa de los Famosos

La noche del lunes 9 de junio se llevó a cabo la gran final del reality show La Casa de los Famosos Colombia 2025 (LCDF), marcando el cierre de una temporada cargada de intensas discusiones, alianzas estratégicas y una convivencia que mantenía a sus espectadores a flor de piel.

Melissa Gate, Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro fueron los finalistas de la última gala de la noche, que se cerró con fuertes emociones y varios premios para el primer y segundo lugar.

La famosa creadora de contenido Melissa Gate no pudo apagar las luces del reality show al obtener un 44.81 % de los votos de los espectadores; sin embargo, su reacción no pasó desapercibida ante las cámaras, al no obtener los 96.000 dólares (400 millones de pesos colombianos) que contenía el maletín del aclamado premio.

Declaraciones de Melisa Gate tras su derrota

La colombiana no fue la favorita de la noche. Aunque ya había participado en otros reality shows como El poder del amor, su popularidad en redes sociales no se comparó con las decisiones tomadas por los espectadores del programa. Melisa Gate, autoproclamada como la ‘reina de la casa’, obtuvo el 44.81% de las votaciones, lo que la ubicó en el segundo lugar del concurso.

RM y V de BTS finalizan servicio militar: el regreso del grupo K-pop se acerca Leer más

Su reacción se reflejó en su mirada, llena de tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y ni siquiera llegó a felicitar a su contrincante por haber ganado el reality.

Tras su derrota, Melisa no se quedó callada y expresó: “Me siento la ganadora. Realmente sé lo que hice por este programa y creo que las votaciones no definen nada para mí”.

Además, agradeció a su fiel fanaticada: “La verdad, le doy gracias a mi pandilla, al team Meli Gate y a todos los que me apoyaron hasta el final. Ustedes, más que nadie, saben quién es la reina y quién es la verdadera ganadora del programa”.

Melisa Gate solo perdió el valor económico de los 96,000 dólares (400 millones de pesos colombianos), pero ganó premios mucho más valiosos.

Como menciona Karen Sevillano, Melisa será embajadora de una importante marca de autos de alta gama, viajará a Dubái durante la semana de la moda, estará invitada a visitar Río de Janeiro y París, y será imagen de Montoc Cosmetics y Rolda (una marca de cuidado personal y cosméticos), la cual le ayudará a obtener una barbería. Además, tiene grandes posibilidades de ser contactada en México para participar en un programa en el que ya ha estado antes.

Andrés Altafulla ganador de LCDLF Colombia 2025

Andrés Altafulla no ingresó desde el primer día que se inició el reality show. Sin embargo el artista musical empezó a llevarse el cariño y la atención de los televidentes en Colombia. Altafulla, artista musical de 32 años, se llevó el preciado maletín de la temporada, contó con el 51.84 % de las votaciones del público, porcentale que le permitió apagar las luces del reality show y desplazar al segundo lugar a su contrincante Melisa Gate .

RELACIONADAS Concierto de la Esperanza se celebra en Bogotá pese al atentado contra Miguel Uribe

Además, la presentadora del reality, Karen Sevillano asegura que, durante su participación en el reality show, Andrés Altafulla impulsó su carrera musical, posicionándose en el Top 50 de los artistas más escuchados en Spotify Colombia y, por tanto, uno los más populares del país. El artista barranquillero expresó su gratitud con emoción: “¡No paramos jamás! Gracias, Colombia, no joda, los amo. Donde me pidan, ahí estaré con besos y abrazos para toditos.”

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!