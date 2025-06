Concierto de la Esperanza se celebra en Bogotá pese al atentado contra Miguel Uribe

La Plaza de Bolívar fue escenario del Concierto de la Esperanza este domingo 8 de junio de 2025, un evento cultural de gran envergadura organizado por RTVC (Sistema de Medios Públicos)—entidad estatal a cargo de la gestión de la radio y televisión pública en Colombia—, con la participación de artistas de más de cinco países. Sin embargo, su realización no estuvo exenta de controversia.

Apenas horas antes de su apertura, desde el despacho del secretario general de la Alcaldía de Bogotá se pidió reprogramar el concierto debido al atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La solicitud institucional buscaba actuar con mesura ante el clima de tensión social y política que vive la ciudad.

Llamados a la prudencia: sin eco en la organización

Pese a que la petición fue sustentada por razones de orden público y respeto institucional, los organizadores mantuvieron la agenda prevista. Hollman Morris, director de RTVC, defendió la continuidad del evento asegurando que "la esperanza no se cancela" y que el concierto representaba un espacio simbólico para enviar un mensaje de paz.

"En estos momentos de dolor y desconcierto no podemos perder la esperanza. La esperanza no se cancela. Perder la esperanza es cederle el terreno a quienes nos quieren sumergir en el odio y la violencia es concederle la victoria a los eternizadores del ocaso. No permitamos que nos roben la esperanza", aseguró en su cuenta de la red social X, en donde recibió críticas.

Que indolencia la de este señor. Ponen la campaña política por encima del grave momento. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 8, 2025

“La preparación tomó meses y más de 40.000 jóvenes esperaban este momento”, justificó Morris, quien también pidió a los asistentes vestir de blanco como señal de convivencia y justicia.

¿Qué ha dicho el presidente Gustavo Petro?

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posteó en X sobre el desarrollo del concierto. "A toda la juventud bogotana reunida hoy en el concierto de la esperanza, le solicito juntarse en una sola voz para reflexionar sobre la imperiosa necesidad que Miguel se recupere de salud. Ante la violencia la mejor cura siempre es el arte, y reunirse. Los asesinos buscan, ante todo, silenciar la cultura de la sociedad bogotana, y eso no se debe permitir", sentenció.

A toda la juventud bogotana reunida hoy en el concierto de la esperanza, le solicito juntarse en una sola voz para reflexionar sobre la imperiosa necesidad que Miguel se recupere de salud.



Ante la violencia la mejor cura siempre es el arte, y reunirse.



Los asesinos buscan, ante… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2025

Colombia, un país sacudido por la violencia

El ataque contra Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, ha provocado un fuerte impacto nacional. El dirigente fue intervenido quirúrgicamente tras recibir dos disparos en la cabeza y permanece en cuidados intensivos.

El atentado ha encendido las alarmas sobre la seguridad en Bogotá y en Colombia, a meses de una intensa campaña electoral. Voces desde distintas esferas han solicitado fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la protección de líderes y preservar el orden democrático.

El Concierto de la Esperanza reunió a músicos de Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, España y Cuba, con transmisión en vivo a través de más de 30 canales internacionales y plataformas digitales. Aunque fue concebido como un evento cultural, su realización en este contexto ha suscitado críticas ante el delicado contexto político y social que vive el país cafetero.

Mientras la oposición colombiana reza por salvar la vida de Miguel Uribe, en estos momentos el gobierno está de fiesta celebrando en un concierto organizado por Petro.



Creo que no tomamos una real dimensión de lo que está pasando en Colombia.



Es muy grave, por favor. — Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 8, 2025

