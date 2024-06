House of the dragon 2 : esto es lo que debes saber para su estreno hoy

Es un día esperado para los seguidores de la saga épica de Westeros. Tras una larga espera de dos años llega el momento de regresar al universo de 'La casa del dragón', la serie que hace el debut de su segunda temporada hoy a las 20:00 en Estados Unidos, México y América Latina. Disponible en Europa a partir del 17 de junio.

(Te puede interesar: House of the Dragon: La temporada 2 ya tiene trailers y fecha de estreno).

'House of the Dragon' cierra su primera temporada con sus fans anhelando la segunda Leer más

Esta nueva entrega promete transportarnos nuevamente a Poniente, el continente sede de intrigas políticas, batallas épicas y el imponente hogar de los dragones, presentados en la plataforma Max.

Conozca en esta edición todo lo necesario antes del estreno del primer capítulo y manténgase con EXPRESIONES para seguir semana a semana la historia con un análisis profundo y predicciones para las siguientes partes.

RELACIONADAS Matt Smith está en Galápagos

¿Está listo para ser testigo del regreso triunfal de los dragones y descubrir quién reclamará el Trono de Hierro? No te pierdas la emocionante batalla por el poder que comienza hoy.

bandos principales: los Negros, liderados por Rhaenyra y los Verdes, que respaldaban a Aegon II. HBO.

Revive la emoción: recapitulemos la primera temporada

En la primera temporada de la serie, nos sumergimos en los pasillos del palacio en Rocadragón, donde Rhaenyra Targaryen, la hija mayor del Rey Viserys, desafió a su medio hermano Aegon II Targaryen por el Trono de Hierro.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) y su padre Otto Hightower (Rhys Ifans). Max

Este conflicto dinástico dividió a la familia Targaryen y a Westeros en dos bandos principales: los Negros, liderados por Rhaenyra y apoyando su derecho al trono basado en la primogenitura, y los Verdes, que respaldaban a Aegon II.

Alicent Hightower, la segunda esposa del Rey Viserys y madre de Aegon II, desempeñó un papel crucial como líder del bando Verde.

Su influencia en la corte y su apoyo a su hijo fueron determinantes para intensificar el conflicto.

Las intrigas palaciegas, las batallas estratégicas y las traiciones familiares entre los bandos Negro y Verde definieron el destino de Westeros, el complejo mundo imaginario creado por George R.R. Martin en sus novelas 'Fuego y Sangre'.

Novedades: ¿Qué traerá la nueva temporada?

La segunda temporada se adentrará en las tensiones dentro de la casa Targaryen y las disputas que podrían dividir aún más a la dinastía. Seguiremos a Rhaenyra, una princesa decidida, en su lucha por reclamar el trono, apoyada por su feroz tío Daemon.

Además de las épicas batallas de dragones, la serie explorará las intrigas de la corte, las alianzas matrimoniales y los romances prohibidos, ofreciendo una narrativa rica en conflictos políticos y emocionales.

Expectativas y teorías: las conversaciones que arden en las redes sociales

En las redes sociales, las teorías sobre el destino de los dragones restantes y las alianzas y traiciones entre figuras clave como Rhaenyra, Daemon Targaryen y Aegon II son el tema del momento. Los debates sobre el legado de la Casa Targaryen y las complejas repercusiones de cada movimiento en el tablero de Poniente están más vivos que nunca.

Recomendaciones: preparativos para una experiencia completa

Para aquellos que deseen revivir momentos cruciales de la primera temporada, se recomienda regresar a episodios clave como 'Los herederos del dragón' (Episodio 1) y 'El señor de las mareas' (Episodio 8), que establecieron las bases para los eventos venideros.

RELACIONADAS El look más extravagante de los Premios GQ Hombre del Año 2022

Además, explorar obras como 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin y análisis críticos en línea ofrecerá una visión más profunda del fascinante universo de Westeros. Organizar una fiesta temática, debate de teorías y un menú inspirado en los sabores de Rocadragón son algunas de las actividades para crear el ambiente perfecto antes del gran estreno.

Esta temporada llena de batallas y dragones promete cautivar a todos los amantes de las historias épicas y fantásticas. Recuerde: We all must choose.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!