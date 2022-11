Lancey Foux junto a Leomie Anderson en los GQ Men of The Year 2022

El evento reunió a varias personalidades de la industria de entretenimiento en el The Mandarin Oriental Hyde Park en Londres para honrar a los mejores artistas del cine, la música y los deportes. Entre ellos estuvo el músico de 26 años, Lancey Foux que sorprendió con un maquillaje en toda su cara color morado futurista, lentes de contacto de color blanco y con orejas puntiagudas similares a los personajes de la película Avatar.

El outfit lo completaban unos guantes del mismo color y un conjunto completamente negro sumados a un collar de diamantes. El artista posó junto a sus novia la modelo Leomie Anderson que lucía un mini vestido negro brillante.

Foux durante los últimos días ha estado promocionando su sexto álbum de estudio, Life In Hell.

Entre los invitados, que también fueron estrellas de portada de la revista GQ, estuvieron Zoë Kravitz, Brendan Fraser, Max Verstappen, Andrew Garfield, Stormzy, Sydney Sweeney, Jack Harlow, Joe Locke y Kit Connor.

El outfit de Sydney Sweeney, también fue el centro de atención. Lució un vestido de coraza metálica de LaQuan Smith y tacones afilados del mismo tono. Además, impresionó el pelo rojo de Emma D'Arcy, que siendo una persona no binaria fue homenajeada por su trabajo en ‘House of the Dragon’.

