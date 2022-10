'House of the Dragon' cierra su primera temporada con sus fans anhelando la segunda

"Después de eso, la tormenta estalló, y los dragones danzaron", con esta leyenda en una de sus publicaciones en redes, HBO deja claro que el bando de 'Los Negros' y 'Los Verdes' ya están listos para iniciar 'La danza de los dragones', el evento detonante de la historia sobre la que gira 'House of the Dragon' (La Casa del Dragón), la precuela de 'Game of Thrones'.

Y es que el final de la primera temporada de esta serie, que llegó a la pantalla de los seguidores de la franquicia este 23 de octubre de 2022, ha sido bastante explicito en anunciar que la guerra está por iniciar.

Y como todos los fines de semana, desde el estreno de la producción, 'House of the Dragon' volvió a estar en boca de todos y demostró una vez más que su éxito está más que consolidado y ha sido tendencia en Ecuador y muchas más partes del mundo.

Si algo ha sabido hacer muy bien esta historia jugar con las emociones de sus seguidores y con el capítulo final eso quedó más que demostrado. La oleada de reacciones y comentarios que se generaron en redes sociales tras su lanzamiento son igual de numerosos que las emociones que dejaron todos los hechos que este gran capítulo mostró.

Ni si quiera la filtración del final de la temporada dos días antes de su estreno dañaron el momento que disfrutaron los fans este domingo.

Desde el episodio uno, tanto los libretistas como los productores, maquillistas y demás integrantes de la producción demostraron que no estaban jugando y pusieron toda 'la carne al asador' para asegurar el éxito de la serie. En el reconocido portal 'Rotten Tomatoes', por ejemplo, 'House of the Dragon' tiene un 85% de aprobación de la crítica y un 84% de acogida entre la audiencia.

¡ALERTA DE SPOILERS!

El final de esta primera temporada mostró muchos sucesos. Arranca con Rhaenyra Targaryen enterándose de la muerte de su padre, Viseris, y de todo el entramado del bando de 'Los Verdes' que lograron coronar a su hermanastro Aegon como rey en su ausencia. Esta noticia le produce que entre en trabajo de parto de una bebé que termina naciendo muerto. En el funeral de la pequeña, Rhaenyra recibe, de mano de uno de sus leales, la corona de su padre y el momento se termina convirtiendo en una coronación improvisada.

El resto del episodio se desarrolla entre reuniones e intentos por conseguir aliados, razón por la cual los hijos mayores de la ahora reina se ofrecen a viajar a distintas casas para lograr ese objetivo. Lucerys Velaryon, el segundo hijo de Rhaenyra, viaja a las casas del sur a bordo de su dragón, pero tras no lograr su objetivo y ser perseguido por su tío Aedmon, es asesinado por el dragón de este.

La escena final nos muestra a una Rhaenyra enterándose de esto, embargada por la tristeza y el deseo de venganza. Es por esto, que los fans de la serie esperan la segunda temporada para ver como vengará la reina de 'Los Negros' a su hijo y para ver por fin la famosa 'Danza de los dragones', la guerra entre ambos bandos.

Por ahora se conoce que la próxima entrega podría llegar en 2024 y que la producción tiene considerada la posibilidad de que en total la serie cuente con cuatro temporadas.