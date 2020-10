Carolina Mella deja Ecuavisa por un medio digital

En la vida hay que tomar decisiones y Carolina Mella, tras 8 años de trabajo en Ecuavisa, emprendió otro camino. Se fue para iniciar una nueva etapa en el medio digital Primicias.

“Sentí que los años previos me habían preparado para ese gran momento (ingresar al Canal del Cerro). Estar en 'Visión 360' fue el trabajo soñado para cualquier periodista. Y profundicé en este deseo que he descubierto es parte de mi propósito de vida: contar historias.

Para mí, la vida es un proceso de constante aprendizaje y de retos para ser mejores seres humanos. Y mis sueños me llevan a moverme y descubrir nuevas áreas que todavía desconozco y que son el presente y el futuro: lo digital. No voy a decir que no tengo miedo, pero esta vida hay que vivirla con intensidad”, expresa.

Hay muchos que pueden cuestionar sus motivos de dejar Ecuavisa. “Nadie sabe el mal de la olla, solo la cuchara”, dice un refrán. Durante la cuarentena 'Visión 360' se redujo a un segmento por semana en el informativo, ya no es un programa.

“Me llamaron de Primicias para ser editora de Guayaquil y la oportunidad se dio y me pareció interesante, los que no manejen lo digital y las herramientas se quedan atrás. La TV todavía no ha logrado dar ese salto con más profundidad a lo digital, son lenguajes diferentes. Sentía que ya sé hacer televisión y la necesidad de aprender algo más. Este año ha sido de tantos cambios, así que creo es el momento indicado”, añade.

Allen Panchana, quien ahora es director nacional de noticias de TC, antes de ir a esa empresa, fue parte de Primicias. Ellos fueron compañeros en 'Visión 360'.