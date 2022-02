Carolina Jaume, una salida esperada

En TC se dio un carnavalazo el viernes pasado, cuando Carolina Jaume, Pilar Vera y Daniel Merlo fueron enviados a su casa. La relacionista pública, Marjorie Cevallos, sostiene que hubo una reducción de personal, además salieron otros empleados de diferentes áreas.

La partida de Carolina Jaume de 'Soy el mejor' es la crónica de una salida anunciada. No en vano en la segunda temporada incluyeron a una nueva presentadora, Denisse Angulo. Las dos compartían con Ronald Farina.

En 2020 protagonizó un escándalo por participar en una fiesta sin cumplir con las medidas de bioseguridad en plena pandemia de COVID-19 y en estado de excepción. Entonces grababa la telenovela 'Antuca me enamora' y supuestamente salió de esa empresa. Luego la llamaron para el reality. Ahí estuvo hasta ahora.

La actriz se despidió en las redes sociales. “He estado en 'Soy el mejor' por más de un año increíble. Desde el bendito día de mi contratación me he preguntado, ‘¿Por qué estoy aquí? No soy mejor que los demás’. Sentí nervios y pánico al ver estrellas que admiraba y respetaba a mi alrededor. Quiero agradecerles por su humildad, ya que siendo grandes actores, presentadores, aplaudieron mi esfuerzo para tratar de ser la mejor animadora, aunque mi profesión y pasión es la actuación.

Creo que la gratitud no puede quedarse dentro de uno mismo, hay que expresarla. Gracias TC por estos 6 años, solo me fui un mes y medio y volví”, es parte de lo que dijo en las redes sociales. En los últimos meses, las vidas de Carolina y su exesposo, Allan Zenck, quien la denunció por supuesta violencia psicológica, se han convertido en un circo de dimes y diretes: acusaciones, comentarios de mal gusto de su vida íntima. Todo de lo mencionado ha afectado su imagen.

Mientras que Pilar Vera, exreportera de la revista 'De casa en casa' confiesa que lloró como una Magdalena. “Solo pude despedirme de Johanna Drouet y Christian Rodríguez porque me sentía muy mal. Con el pasar de las horas me tranquilicé porque toqué puertas y he tenido respuestas. Eso me alegra, no sé qué ocurra. Hace unos días hubo una reunión, nos dijeron que el programa está bien, en números se ha evidenciado aquello. Johanna ha hecho cambios que lo han beneficiado.

Me voy con la frente en alto porque hice mi trabajo diez sobre diez. Nunca he dado de qué hablar ni he tenido un llamado de atención y mis jefes inmediatos lo pueden decir. Los presentadores elogiaban el aporte que yo hacía. No sé qué pasó. Quiero trabajar ya. Espero el miércoles tener una entrevista de trabajo, lo decreto. Muchos pueden decirme que lance un emprendimiento, pero considero que todavía puedo dar en el reporterismo, es lo que me gusta, o en una institución pública en lo social”.

La salida de Pilar cayó como un balde de agua fría, primero porque es una reportera pilas. De vez en cuando es algo figureti, pero eso es harina de otro costal. 'De casa en casa' casi siempre ocupaba el segundo lugar, si se lo compara con otros espacios en ese horario, 'En Contacto' y 'Noticias de la mañana', pero su sintonía ha mejorado. Otro detallazo, en enero ingresó a TC la mediática Andreína Bravo luego de ganar el reality turco 'El poder del amor'. Su aporte no ha sido mayor en el programa. Ahora además está en 'Soy el mejor'.