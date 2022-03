Carolina Jaume se secó las lágrimas y con la mejor de sus sonrisas, este miércoles 2 de marzo, apareció como invitada en el programa En Contacto, de Ecuavisa, radiante y feliz de volver al canal en el que ya laboró anteriormente.

La presentadora, que el viernes 25 de febrero, previo al feriado de Carnaval, fue despedida de TC Televisión, durante esos días usó sus redes sociales para referirse a su salida del canal y difundir chats con una expareja, con quien está inmersa en una batalla de dimes y diretes.

Su presencia en el matinal impactó y en la cuenta de Instagram del programa hubo comentarios de apoyo y aceptación hacia ella, pues en días previos difundió que supuestamente ha sido víctima de presunta violencia psicológico de parte de una expareja.

Durante una semana, Jaume aparecerá en dicho espacio televisivo, según lo dijo.

"Está sanando"

Entre lágrimas indicó que su corazón "está sanando". La presentadora Dora West, amiga de Jaume, al borde del llanto le pidió que no siga exponiendo su vida a través de las plataformas virtuales.

"Te lo dije, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo", indicó Jaume ahogada en lágrimas.

A lo que West, un poco más calmada, indicó que no se trataba de señalarla, sino de que ella pudiera cerrar ese libro de su vida. También destacó que es una "mujer excelente".

"Yo creía haber tenido momentos dolorosos en mi vida, pero digo: ¿qué karma estoy pagando? No, no estoy pagando ningún karma. Es como si fuera un gato de 7 vidas que caigo de un puente, siempre bien parada", recalcó Jaume.

Ella destacó que todo tiene una razón de ser en la vida. "Estoy sonriendo de nuevo, estoy en un tratamiento del habla porque empecé a tartamudear, no me miraba al espejo, estoy manejando, poco, pero antes no podía hacerlo", manifestó.

En cuanto a los señalamientos dijo que no le afecta lo que le digan y que no tiene "rollos con las redes sociales".

Se refirió a su expareja como "un machista".

"Para una persona que es machista, que nunca pensó que yo iba a salir con alguien, lo tomó como una venganza".

El resto del programa Jaume tuvo cambios de ánimo que iban de la alegría a la tristeza.