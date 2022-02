La casa televisiva TC dio a conocer que la presentadora Carolina Jaume no continuaba en el programa Soy el mejor, por recorte de personal. Sin embargo, en las redes sociales de la rubia, la situación era otra. Ella responsabilizaba a un ex de eso.

Sin dar nombres, manifestó su dolor por dicha acción y aclaró que lo único que quería era conseguir otro trabajo para sacar adelante a su familia, como siempre lo hizo.

"Se que por esto tendré represalias... me va a meter presa. Ya me quedé sin trabajo, sin dinero, sin mis joyas, sin familia. Gracias a Dios fruto de mi trabajo tengo mi casa y un carro que me devolvió por misericordia. Gracias porque tú crees que ganaste. gané yo porque ya puedo defenderme", se leía en una de las publicaciones.

Lo cierto es que fueron cerca de 20 publicaciones con indirectas y supuestas conversaciones de whatsapp que mantenía con el sujeto.

Recordemos que Carolina no ha querido manifestarse del tema abiertamente con la presa, sino a través de su Instagram.