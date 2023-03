Carolina Jaume alborota las redes sociales, esta vez con un tema relacionado a su salud. La presentadora de televisión tuvo este lunes 27 de marzo una crisis hipertensiva que llegó a registrar 180/120. El incidente tuvo lugar mientras se encontraba trabajando en el programa 'Agárrate' de Telepremier. Aprovechó el declive de su salud para enviar un mensaje sobre el acoso mediático del que asegura es víctima.

"Siento indignación ante el sinfín de informaciones que apuntan a un nuevo deterioro de mi salud mental y física. Inventarse historias alarmistas sobre mi persona por vender noticias falsas ya es inhumano", sentencia la modelo a la vez que agrega: "La verdad es que no me sorprende, obviamente hay mucha gente que no me desea nada bueno". Dejó en claro que no dará entrevistas a ningún medio de comunicación en cuanto a su estado de salud.

Además, enfatizó los riesgo que corre al ser una paciente con este tipo de problemáticas: "La presión arterial alta no tratada aumenta el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud graves. Así que agradezco la pronta atención de mi equipo de trabajo".

En cuanto a las especulaciones que hizo el público en redes sociales sobre que la noticia es falsa, puesto que la modelo se encontraba perfectamente maquillada y peinada, ella respondió en sus historias de Instagram: "Estaba trabajando cuando tuve el problema. Es estúpido decir que es falso, porque estaba trabajando, estaba en el canal".

También compartió un emotivo video junto a su hijo Alonso en el que este, en medio de besos y abrazos, expresa: "Te amo, pero espero que se te cure esto que tienes acá", en referencia al monitor Holter que la actriz deberá usar durante 24 horas continuas para controlar la presión.