El reality 'El Poder del Amor 2' tiene una nueva participante ecuatoriana además de Logan, Nathalie Carvajal y Hernán del Pozo. Ella es la presentadora y actriz guayaquileña, Carolina Jaume, quien tuvo su primera aparición en el reality este 3 de mayo de 2022.

Su primer contacto con los participantes fue en la casa de los hombres, en donde sostuvo que si estaba interesada en enamorarse y que “ya no estoy para vacilar”. Luego de la insistencia de los participantes sobre si ya había puesto los ojos en alguno de ellos, Jaume se atrevió a decir que le gustaban más altos que ella y dio a entender (luego le confirmó a las chicas), que el elegido era el hondureño Gus Leone.

Pese a los años que la rubia tiene en la televisión ecuatoriana como presentadora y actriz, se la notó un poco nerviosa. Sus oraciones parecían gritos más que una conversación fluida. Incluso sus respuestas hizo que algunas de las chicas la calificaran como "prepotente" e "intimidadora".

Una vez en la casa de las chicas, Carolina no dudó en hablar de sus hijos y su último divorcio. "Me he olvidado de coquetear 10 años de mi vida. Me acabo de divorciar el año pasado, me aferré a mis hijos, me encerré en mi casa... Acepté venir porque (a Turquí) porque yo todavía siento que tengo ganas de vivir y muchísimo y por último si ya no te funciona con uno de ellos, conoces a una amiga y te conoces a ti misma”, comentó.

La interacción de Jaume, con el resto de participantes se sintió por ratos forzada. Con Nathalie Carvajal, por ejemplo, se notaba incomodidad entre ellas y según los avances que ha presentado el canal que transmite el reality en Ecuador, la relación no será muy cordial... Pero parece que no durará todo el programa, pues Jaume subió unas historias en Instagram en el fin de semana, en las que se la vio acompañada de Carvajal, manteniendo una relación de amigas.

EL DÍA ANTES

El día antes de la transmisión de la aparición de Carolina en 'El Poder del Amor 2', los participantes pudieron ver algunas fotos de la guayaquileña. Algunos mostraron asombro por su belleza, sin embargo, a su compatriota Hernán del Pozo se le escapó el comentario: "No, broder, 'photoshopeadisima'".

¿Cómo votar por mi favorito en El poder del amor 2?

Para votar en 'El poder del amor 2' lo primero es ingresar al sitio web oficial del reality: elpoderdelamor.tv/votacion-semanal. Luego podrás elegir entre los participantes y seleccionar la opción votar.

EL PREMIO

En la gala de eliminación de 'El poder del amor 2', los favoritos elegidos por el público tendrán la posibilidad de ganar un cheque de 2000 dólares, además de acceder a un paseo por algún lugar turístico de Turquía solo o acompañado.