Carolina Jaume ya está en Turquía en el reality 'El poder del amor 2', que se estrenó el 11 de este mes a través de Ecuavisa en horario estelar. La presencia de la actriz se inició como un rumor y se ha convertido en la estrategia para levantar el programa, que no empezó con el pie derecho. La semana pasada, ella lo anunció en la revista 'En contacto', en la que es presentadora y a la que llegó tras su salida de TC.

Llevó prendas coloridas y de marcas reconocidas en sus maletas. Se unió al equipo ecuatoriano integrado hasta el momento por Nathalie Carvajal (quien evita hacer mayores comentarios sobre la nueva competidora), Logan y Hernán del Pozo.

Comunicadores de la prensa rosa, como Stalyn Ramos consideran que entre las dos rubias “surgirán fricciones. Eso ya está libreteado, como se dio con Mare Cevallos y Andreína Bravo en el primer ciclo. En esta segunda parte, hacen falta estos conflictos”. El lunes 25 de abril en la revista 'En contacto' comentaron que supuestamente Nathalie no la recibió como se esperaba, a pesar de que Carolina le llevó una maleta de ropa.

El presentador del Canal del Cerro, Henry Bustamante, quien ha viajado en dos ocasiones a Turquía para cubrir los pormenores del espacio de competencia, asegura que “los participantes están con temor de ser ellos los eliminados. Miedo al rechazo en redes sociales. No terminan de dejar posturas que no permiten ver su real personalidad. Tras cámaras sueltan sus verdaderas molestias. Dentro del show son todos súper amigos. Carolina va a romper con eso. Ella no tiene líos en ser como es y decir lo que siente y ve. Su naturalidad los contagiará. Su presencia generó envidia”.

El actor Andrés Garzón, quien la dirigió varias veces (entre ellas en el seriado 'Puro teatro') y también compartió en la telenovela 'Amores que matan', expresa: “Que se prepare Turquía. Carolina es un poco loca, estratégica y talentosa, hará de esta experiencia otra empresa en la que sin duda dejará su marca. Me parece que esta rubia cumplirá su objetivo: internacionalizarse. Seguramente destacará por su manera tan espontánea que encanta a algunos y hace enardecer a otros. Tanto ella como el canal saldrán beneficiados de este experimento social que se les está viniendo abajo, como en su momento el Gran Hermano, que en sus ediciones posteriores no funcionó”.

Soraya Guerrero, de 'Calientitos TV', opina: “No creo que Carolina vaya a desbordarse en el reality, lo que considero es que la pasará bien. La producción aspira a que la sintonía se desborde. El morbo de ver su participación ayudará a que el programa despunte”.

Es la persona en TV que usa los zapatos más caros

Según el diseñador Nino Touma, Carolina se las sabe todas. “Es imagen de marcas. De seguro vestirá mejor que la presentadora actual (Penélope Menchaca). Llega para comerse ese programa. Sus looks son increíbles, siempre destaca por todo y es la persona en TV que usa los zapatos más caros. No bajan de Butrich. Creo que sorprenderá cada día con sus atuendos, ya sea con un jean o con una camiseta. Es imposible de un buen tronco no sacar un bonito mueble”.

El estilista José Vargas se encargó de parte de su imagen, sobre todo de su cabello. “Decidimos dejarla más rubia y darle más volumen al pelo para que tenga varias opciones al momento de peinarse. Hasta los tintes se los envié listos para que solo se los aplique en Turquía cuando ya le toque retocarse el color. Así hice con Nathalie Carvajal”.

Además se bronceó su piel para que “luzca mucho más dorada y así haga juego con la gran cantidad de outfits que usará. Esta vez, sin tantas pestañas ni uñas acrílicas. Ella mostrará su belleza innata y eso nos tiene emocionados, ya que va con una energía que nunca antes había visto en alguien”.

Tips

La actriz Érika Vélez, quien es buena amiga de Carolina Jaume, le dio algunos tips. “A Caro, más que asesorarla, le dije que se ve linda sin tanto maquillaje y le mandé fotos de los looks que me parece le van bien”.

Mientras que Soraya Guerrero, quien es fabricante de ropa, le dio un par de sus trajes, “que van acorde a ella y lucirá estupenda; uno de ellos es uno negro ceñido al cuerpo y con escote. Además le aconsejé que use prendas que le refresquen la imagen y que impacten”.