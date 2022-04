La actriz Carolina Jaume no tiene ni una semana en Turquía y su llegada ya causó conmoción. En redes sociales ya se puede ver la primera reacción que tuvieron los participantes al verla entrar en la casa. Así lo han contado al programa En Contacto, aunque hasta ahora no se ha podido ver su desempeño en la casa porque eso sigue en grabación.

En las redes de En Contacto, el programa matutino de Ecuavisa, por medio de una entrevista online el reportero Henry Bustamante pudo conocer que ambas rubias han tenido problemas fuera de cámara. Aunque no queda claro cuál es la verdadera razón.

"No te victimices... De mí no te vas a agarrar", le dice visiblemente molesta Carolina a Nathalie por la supuesta mala forma en la que ha sido recibida por su compatriota. "Somos un país no somos una competencia. Y desde que baje comenzó la mala cara, las indirectas. Yo no me voy a enfrentar a ella, a nadie pero tampoco voy a dejar que me vean la cara de idiota", dice la también animadora en otro extracto de la entrevista.

Por su parte, Nathalie niega todas las declaraciones de Jaume y explica que está exagerando las situaciones. Cabe recordar que entre ellas no existe una relación de amistad cercana, aunque se conocen desde BLN.

El público ha comenzado a sospechar de que este enfrentamiento sea inducido por el equipo de producción para generar más interés en la llegada de Carolina al reality. Estas son algunas de las opiniones en las redes sociales del programa. "A Nathalie se la ve más sincera", "Empezó en verdadero show, se ve que ya tiene el libreto", "Y no era que Carolina defendía a Nathalie... ¿Ahora qué pasó?", han escrito los usuarios.

Pero también hay quienes ver llegar a la Jaume les parece una decisión muy acertada.

Si es verdad que ingresa Carolina Jaume como participante, vuelvo ver #ElPoderDelAmor2 — Clavel ♡♡♡ (@paisaje44) April 24, 2022