Carolina Aguirre y sus looks para celebrar (a prueba de cuarentena)

En tiempos de cuarentena, se escucha un mismo grito: “¡Mamáaaaaa!”. Y ya sea que las mujeres estén en la habitación, cocina o en aquella ‘oficina’ improvisada para teletrabajar, corren hacia sus hijos con sus superpoderes de madres.

Aquel es el día a día, no solo de una, sino de muchas de las reinas del hogar.

Fernanda Salgado: “Con pasión y perseverancia se logran grandes cosas” Leer más

En esta ocasión, la hora de la siesta de la pequeña Luciana sería el espacio para la entrevista. A las 17:00, con un mensaje en Whatsapp, Carolina Aguirre, presentadora de Ecuavisa y Miss Ecuador 2012, avisaba estar lista para conversar con SEMANA. Era el momento para aprovechar cada minuto.

En clave casual

Ha pasado año y medio desde que dio a luz y Caro’ - como la llaman de cariño- dijo sentirse recuperada sobre los cambios en su cuerpo. Su figura esbelta es tal, que aquel traje rojo con el que desfiló hace 7 años en e l Miss Universo, le ha vuelto a quedar.

Pero en su look, no todo es brillo. “Soy muy casual. En fotos no se nota porque cuando estoy modelando me meto en el personaje, pero en el día a día, llevo tendencias que se adaptan a mi personalidad, no algo arriesgado como se ve en los blogs de moda”.

En su cotidianidad predominan los tonos neutros, que los combina con colores tierra o estampados. En calzado, tener básicos en nude, negro, plateado y dorado le permiten armar un ‘outfit’ en cuestión de segundos.

“Hay que mimarse”

Tres formas para reinventar tu armario Leer más

A falta de spa, la ex reina pone en práctica trucos express. En el rostro realiza un maquillaje ‘no makeup’ que le da un efecto natural. “Con eso logro engañar un poco a la mente. Cuando estoy maquillada y paso frente al espejo, sin duda, no es la misma impresión que me da si estoy arreglada, que cuando ando como un ‘zombie’ por la casa”, dijo entre risas.

En su cabello ya hizo ciertos cambios. “Las raíces no me he atrevido a retocar porque me da miedo quedarme sin cabello (¡literal!). Pero sí agarré las tijeras y corté las puntas resecas”.

Se aplica tratamientos caseros, como el exfoliante de limón con azúcar (tres veces por semana) y en las noches, tónico hidratante. Así logra verse espléndida para los tutoriales de belleza que postea para sus 173 mil seguidores en Instagram.

Lista para festejar

Para este Día de la Madre, piensa escapar de la monotonía con algún vestido y sandalias que vayan a tono. “En mi clóset tengo muchos que me regaló mi mamá (Mariel Córdoba) de cuando era joven. A mi edad ella era más fashion que yo”. Aquellos los complementa con collares o aretes.

Para cerrar el look, la decisión la toma su hija. “Aún no le da por subirse a mis tacones, pero ya elige de mi clóset los zapatos que quiere me los ponga. Tengo una mini yo” confesó desde el otro lado de la línea y con su tono afable se despidió para volver a su rol de madre que hoy celebra.

No hace ‘match’ en el look con su hija, pero eligen tonos pasteles para festejar. cortesía

“Cuando mi bebé era chiquita, leí en un blog, que cuando uno se maquille coloque al bebé en el regazo y le dé brochas para estimular sus sentidos. Me quedé con esa costumbre y ya no hay manera de que me maquille sola”. Carolina Aguirre

Sus tips

Para lograr en casa el efecto ‘no makeup’, sugiere corrector de ojeras, base ligera que dé un efecto de piel uniforme, delinear las cejas, aplicar rímel, rubor y labial tenue.

Sus perfumes favoritos de Viktor & Rolf y Paco Rabanne también son parte de su rutina de belleza y la tentación para los juegos de Luciana.

Personal