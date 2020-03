Carlos Víctor Morales, abuelo por tercera vez

A pesar de la crisis que vive la humanidad con el coronavirus, Carlos Víctor Morales vive una gran alegría porque fue abuelo por tercera vez. Su hija Martha María Morales tuvo su primer bebé, fruto de su matrimonio con Luis Valenzuela. Se llama Macarena Valenzuela Morales. Ambos son abogados.

“Mi nieta nació en el Omni Hospital el lunes a las 07:30. Pesó 7,5 libras. Mi tercer nieto, porque Karla ya me dio dos, Alonso y Julieta Castro Morales”, cuenta el comentarista deportivo de Ecuavisa. Debido a las medidas de seguridad, todavía no los he podido ver.

Vitoria tiene seis meses

La niña junto a una rica torta. cortesía

El tiempo pasa. Vitoria, la nena del comunicador deportivo de TC, Vito Muñoz, y Rosibel Zambrano ya tiene seis meses. Para abril está previsto el bautizo, cuando la mamá celebrará su cumpleaños. Aunque como está la situación en el país y en el mundo con la pandemia no creemos que aquello pueda darse.