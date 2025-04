Carlos Santana: El guitarrista está internado por covid-19

Carlos Santana pospuso dos presentaciones de su gira Oneness tras dar positivo por covid-19. Según un comunicado difundido a través de su página oficial de Facebook, el músico de 77 años canceló el concierto previsto para el jueves 24 de abril en el Smart Financial Center de Sugar Land, Texas. Días antes, también se había suspendido su show del martes en el Majestic Theatre de San Antonio.

La primera información fue proporcionada por su mánager, Michael Vrionis, quien indicó inicialmente que Santana presentaba síntomas de deshidratación. Más tarde, confirmó el diagnóstico de la enfermedad respiratoria y explicó que la decisión de posponer el segundo concierto se tomó “por precaución”.

Pedro Pascal defiende a la comunidad trans en Londres Leer más

La última gira de Santana

La gira, que comenzó el 16 de abril en Highland, California, tiene previsto continuar este viernes en Thackerville, Oklahoma, y el sábado en Tulsa. Las fechas canceladas en Texas serán reprogramadas, según informaron los organizadores.

En el mismo comunicado publicado en redes sociales, se lee: “Agradecemos los buenos deseos y la preocupación de todos. Carlos espera verlos a todos muy pronto. Por favor, conserven sus boletos”.

De acuerdo con el cronograma oficial, la próxima semana Santana tiene presentaciones programadas en Nashville y en el New Orleans Jazz & Heritage Festival, antes de continuar con su residencia en Las Vegas titulada An intimate evening with Santana: greatest hits live.

En una reciente entrevista con la agencia AP, Santana expresó que el público podía esperar de su gira Oneness “una gran cantidad de energía y frescura, y una alta conciencia, esperanza y valentía”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!