El presentador Carlos José Matamoros (del espacio digital 'Agárrate') se mantiene en la segunda temporada del magacín 'Viva las mañanas', que se emite desde las 09:00 hasta las 12:00 por radio Estrella, además en YouTube y Facebook Live. Ahí lanza sus comentarios sobre todo de farándula, muy a su estilo.

Él no está solo, lo acompañan tres mujeres: Nathaly Carvajal, La Suka, quien es la directora y que ha estado algo enferma con los virus que se presentan en la estación invernal. La nueva adquisición es la polémica actriz Tábata Gálvez, quien luego de la operación de manga gástrica luce cada vez más delgada. Sus frontales opiniones, ya que no se muerde la lengua, fueron las razones por las que se la consideró para que se integre al equipo. Otro de los compañeros del llamado Paparazzi es Chiquilín.

Aunque “es de lunes a viernes no vamos todos los días. Nos alternamos. Con Tábata, quien es muy directa, compartimos en 'Agárrate' y nos entendemos. Seguramente será un gran aporte”, dice.

Tábata Gálvez.

'Viva las mañanas' ofrece notas de actualidad, su fuerte es la farándula, apoyan a emprendedores de manera gratuita, entrevistas con artistas y ayuda social.

Según La Suka “somos sinceros, no nos casamos con nadie, hacemos reír y enojar a la gente, una mezcla de emociones”.

Carlos José fue parte de 'El sorteo ganador' en Milagro. Durante el 2023 tiene previsto presentar un espacio similar en General Villamil, Playas. “Estamos a la espera de que se concrete el proyecto. Me iría a trabajar para allá. Es un programa para la gente del pueblo. Lo lindo es compartir”.

El año no lo inició con el pie derecho. “Fui víctima del robo de mis redes sociales, se me robaron las cuentas. No sé si existe la posibilidad de recuperarlas”, expresa el exesposo de La Gringa, a quien se la ha vinculado con una expareja de la también presentadora Connie Garcés. “Sé que él le escribía desde que estábamos juntos. Ahora se hizo público porque los vieron en Perú. Ella se quiere hacer la santa porque tira la piedra y esconde la mano. Siempre negó a Rayo. Todas lo niegan”, añade entre risas Carlos José.