El próximo 6 de mayo se desarrollará la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra. A partir de ese momento la línea dinástica cambia por completo, todos avanzan una posición, y se organiza el estatus en funciones desde que falleciera la reina Isabel II, su madre, en septiembre de 2022.

En la ceremonia, él y su esposa Camilla contarán con ocho pajes de honor, cuatro destinados a la atención de cada uno. En el caso del soberano serán el príncipe Jorge de Gales, hijo de Guillermo de Gales, Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay y Ralph Tollemache. Por Camilla serán los hermanos Gus y Louis Lopes, Freddy Parker Bowles y su sobrino-nieto Arthur Elliot.

El palacio de Buckingham ya contempla una multitudinaria coronación para Carlos III y la reina Camilla. Son más de 2.000 las invitaciones y, por lo tanto, los convocados se reunirán en la Abadía de Westminster, donde se oficiará la ceremonia principal y se les rendirá los honores.

Junto a los nuevos detalles, Carlos III y Camilla también han recordado que ya circula la invitación oficial. “Por orden de ‘The King the Earl Marshal’, queda invitado en la iglesia de la Abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023”, reza el texto que acompaña a la colorida y floreada tarjeta. El diseño lo firma Andrew Jamieson, un artista que se caracteriza por sus trabajos heráldicos e inspirados en antiguos manuscritos y temas caballerescos.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han sido invitados con más de dos meses de antelación. En la Abadía de Westminster tienen un asiento reservado, aunque según las últimas filtraciones del programa en la procesión posterior hasta el palacio de Buckingham, el monarca y Camilla solo estarán acompañados por los miembros en activo de la familia real, lo que dejará fuera de la comitiva a Harry y a Meghan, así como al príncipe Andrés y a sus dos hijas.

La coronación de Carlos III se está preparando como un evento festivo por todo el país. Podrá seguirse por televisión, al igual que el concierto en el castillo de Windsor el domingo 7 de mayo. Ese mismo día habrá una fiesta: se invitará a los ciudadanos a que compartan con familiares y vecinos una comida en las calles. El lunes 8 de mayo tendrá lugar The Big Help Out, una iniciativa en la que se destacará el papel del voluntariado en el país.