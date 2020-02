Carla Sala: "Sentí que esa luz que tengo me la estaban matando"

Fue la mujer que literalmente paró el tráfico de Guayaquil por su voluptuosa figura que acompañaba de una mirada felina y melena rizada, elementos que la convirtieron en la más deseada del país hace menos de 30 años. En esa época Carla Sala combinaba el modelaje publicitario con su estatus de primera figura de la compañía de baile Danzas Jazz. Su ángel y sensualidad pronto la establecieron en un rostro familiar de la pantalla chica en la década del 90, gracias a espacios como Bailamanía, La feria de la alegría y Expedientes, sin olvidar su paso como actriz en dramatizados como Siete lunas y siete serpientes. De eso ha corrido mucha agua bajo el puente. Ahora, tras su sorpresiva salida de De casa en casa (TC) surgieron muchas interrogantes a las que Carla aceptó despejar en El cuestionario.

Entre mitos y verdades de su renuncia a TC, se dice que esta respondió a que le negaron una licencia que le permitía retornar de Argentina para seguir en el programa.

Es cierto. Cuando me reuní con el productor ejecutivo, Cristian Rodríguez, quien aparte de ser un gran profesional es un amigo personal, le comuniqué que a mi novio, José Ernesto Amador, le salió un contrato con el Racing de Avellaneda en Buenos Aires para que sea parte del cuerpo médico con el técnico Sebastián Beccacece. Él me dijo que lo acompañara, pero sin dejar mi trabajo, porque sabe que siempre he sido una mujer independiente.

¿Por qué se la negaron?

Me indicaron que no era posible porque no se trataba de una enfermedad o que iba a estudiar por largo tiempo. Yo igual comuniqué que iba a tomar cursos de danza y teatro para nutrirme. Hubo una reunión posterior con el director de producción, Juan Carlos Pérez. Finalmente llegamos a un acuerdo que derivó en mi salida.

Pero en su despedida mandó algunas puntas a alguien que se había metido con el salario, con el que alimenta a su hija. ¿Quién es?

Es alguien de TC. Una persona que lleva muchos años trabajando en la empresa y que dentro y fuera del canal pedía que me botaran.

¿Por qué razón?

Pienso que hay personas que son infelices, que no tienen una realización personal, su corazón está muy dañado y lleno de envidia. Recuerdo que la exproductora Johana Drouet me decía que esto ocurría porque soy una mujer feliz, auténtica y llena de energía. Reconozco que manejaba el doble sentido, pero sin faltar el respeto a la gente.

¿Cómo nace este rechazo?

El programa De casa en casa estaba con una sintonía muy mala, hicieron cambios. Blanca Ugarte y Betty Mata fueron quienes me llevaron junto a Cristian Rodríguez y Johanna Drouet en esta segunda etapa. Recuerdo que me pusieron en Crónica viva en el noticiero y llegamos a 8 y 10 puntos, dejando un buen arrastre a De casa en casa. Creo que esto generó celos, no en una, sino en varias personas y con el tiempo me pusieron el pie. Siempre traté de hacer mi trabajo con alegría, pero sentía que esa luz que tengo me la estaban matando, es difícil trabajar así.

A sus 51 años mantiene intacto su atractivo felino. Gerardo Menoscal

¿Por qué aguantó tanto?

Porque de esto vive y se alimenta mi hija (Carla Bruno), pago el colegio y su seguro, y también ayudo a mi madre. Soy de las que no pide nada a nadie. Mi pareja, con quien convivo, es un soporte, pero no me gusta decirle que me dé para esto o lo otro. Desde los 12 años que hice mi primer comercial, yo me pagaba mis cosas y ayudaba a mi familia porque mi corazón me daba para hacerlo, pero es duro cuando te topas con gente en la calle y te dice que tal persona sugiere que te boten porque no sirves.

¿Usted nunca la encaró para aclarar las cosas?

Lo hice hace dos años y medio, la encaré delante de mis jefes y compañeros de trabajo. Le dije que tenía que respetarme tal como lo hago con ella, porque también tengo una trayectoria. Me daba pena e impotencia enterarme de los comentarios que me provocaban malestar, propios de una persona baja, carente de principios y valores, pero contra eso no puedo luchar. Mi corazón siempre tiene que estar sano y estable.

¿Y qué hubiese ocurrido si le otorgaban esa licencia? Igual tenía que toparse con esta persona.

De pronto pensaría que el tiempo pasa y la gente cambia, pero lo dudo, lo veo muy difícil. Ahora, dentro del canal existen otras opciones. Yo he hecho en la televisión todo tipo de actividades, noticias, programas de variedades. Me dejaron las puertas abiertas porque pasé por varias administraciones y durante ese tiempo hice Expedientes, Por qué no jugamos esta noche, El mañanero con Fausto Valdiviezo, el noticiero de la comunidad y el dominical. Cómo no voy a estar agradecida con esta casa si mantuve a mi hija.

No me ha dicho si esta persona es hombre o mujer, las redes sociales señalan a Ana Buljubasich, ¿qué le dice a quienes la señalan como la responsable de su salida?

No puedo mencionar un nombre. Juan Gabriel decía que ‘lo que se ve no se pregunta’. Cuando yo me despedí era un ambiente tenso en el estudio y esta persona que el público menciona no dijo una sola palabra y se les hizo extraño. El televidente es perceptivo.

¿Cuál es su arma de defensa?

Mi madre me enseñó que la vida no es fácil, pero que debía sonreír y seguir adelante sin perder la dulzura. Confieso que mi salud sí se vio afectada. Recuerdo que en cierta ocasión terminé hospitalizada porque, en un principio, me callaba. Tuve una crisis de pánico, fue terrible porque en mi corazón no hay lugar para la maldad. Esto sumado a que nunca paré y descansé, ocasionó mi colapso, pero la vida es de lucha.

¿La veremos de nuevo en la televisión?

A mi pueblo ecuatoriano lo amo con todo mi corazón, lo llevo en mi alma. Siento su cariño y claro que volveré si Dios lo permite. Me llamaron de un canal amigo, pero les indiqué que el 10 de febrero viajo nuevamente con mi hija a Argentina, volveré por su graduación y retorno otra vez a Buenos Aires, todo segmento o programa necesita una permanencia. No puedo hablar de tiempos en este momento, pero puedo decirte que no pienso aislarme, tengo una reunión esta semana para hacer algo en un canal de YouTube. Ahora hay muchas alternativas para llegar a la gente, no solo a través de la televisión abierta. En el Instagram estoy en contacto con el público, al que le doy gracias por tantas palabras lindas y por ese amor que me acompañó en todas mis etapas.

¿Qué le faltaría por hacer en los medios para decir que logró todo?

Quiero escribir un libro de mi vida. Contaré todas mis vivencias, pero cambiaré ciertos nombres para no herir susceptibilidades.

Carla colaboró en todo momento con las indicaciones del equipo de producción. Gerardo Menoscal

DE SU BOCA

"Aunque bailo desde los 3 años, deseo seguir creciendo en mi carrera de danza”.

"Ser mamá otra vez no quiero, aunque todavía puedo”.

"Hubo una época que recuerdo con mucho amor y es cuando fui la primera bailarina de Danzas Jazz, me catapultó a nivel profesional”.

"Con La feria de la alegría en Telesistema (hoy RTS) llegué a las masas, me trajo mucho crecimiento. Recuerdo el antiguo teatro 9 de Octubre abarrotado de gente”.

"Me agradaría conducir un programa semanal, en el que aparezca sexy, linda y elegante, entrevistando a diversas figuras de la política, la música, la televisión, con orquesta en vivo, en medio de chicos y chicas guapas”.

"Este tiempo que estaré ausente lo utilizaré en mi preparación, enfocada en mi academia de danza. Quiero nutrirme del teatro y la ópera, hasta volver con el poder, con todas las armas y todas las luces”.