La Caramelo: "Mi presente es estar en En contacto"

Desde hace días circulan rumores de que en TC le han puesto los ojos a Alejandra Jaramillo. Incluso en las redes sociales la presentadora de 'En contacto' aparece en montajes con el logo de dicha empresa televisiva.

Cuando se lo consultamos, ella expresó que no sabía de dónde habían surgido esos comentarios. Además, el gerente general, Rafael Cuesta, añadió que aquello era falso.

El jueves 12 de agosto, la Caramelo negó que se cambiaría de canal. “Un programa lo hacemos todos. No hay preferencia para nadie, se recibe con el mismo amor a cada talento. Es importante decir que hoy estoy aquí, no sé que pueda pasar conmigo mañana. Y no lo digo en el sentido de que mañana me voy a ir. Ningún talento es indispensable.

Este espacio ha sido exitoso con Richard Barker, la Flaca Guerrero... y cuando cada uno salió porque cumplió su etapa, dijeron que En contacto iba a morir. Existe un equipo que lo trabaja y es exitoso. Era mi sueño llegar aquí, desde que anhelaba trabajar en TV. Dichosos los que lo logramos. Mi presente es estar aquí. Si en algún momento me voy, se los compartiré y saldrá de mi boca”.

Durante su intervención aceptó que hubo una llamada hace un mes o un mes y medio, no hubo acercamiento, porque fue honesta, clara y de la manera más agradecida les dijo que no. No acepta que se comente que exigió un gran sueldo y espacio propio.

Tras la trágica muerte de su compañero y pareja (en enero), Efraín Ruales, Alejandra volvió el 30 de marzo al espacio y ha mantenido su perfil bajo. Por ahora se queda en el canal del Cerro.