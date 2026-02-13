Canciónes románticas en español para enamorar en San Valentín

La música es la mejor aliada del amor. Por eso te presentamos cinco temas para que enamores a tu pareja en este San Valentín

La mejor compañía del amor es, sin duda, la buena música. Por eso, si estás pensando en acompañar tu regalo de San Valentín con alguna canción que derrita a tu pareja, EXPRESIONES te propone una selección de temas de distintos géneros para que te luzcas en este día especial. Escoge tu preferido. Y el resto lo hará Cupido.

RELACIONADAS Tres películas románticas para ver en San Valentín en streaming

Clásicos románticos que nunca pasan de moda

Existen canciones que atraviesan generaciones y siguen intactas en su capacidad de emocionar. Es como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Entre esas se cuenta la encantadora balada Contigo aprendí, de Armando Manzanero (1967), cuya letra es poesía pura. Su letra, delicada y profunda, resume el misterio de enamorarse y la transformación que implica amar.

En la misma línea aparece Te amo, de Franco De Vita (1988). Este himno romántico alcanzó el puesto No. 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en 1989. Y era de esperarse pues, en ella, el venezolano hace una declaración directa que convirtió el tema en banda sonora de miles de historias de amor.

Más cercana en el tiempo, Eres tú, de Carla Morrison (2012), consolidó su lugar como balada contemporánea imprescindible. Su interpretación íntima hizo match con una sensibilidad moderna que le permitió a la artista mexicana capturar la vulnerabilidad y la certeza que acompañan al enamoramiento.

Éxitos latinos rom´ánticos para dedicar sin miedo

La lista de canciones románticas en español también incluye temas que marcaron hitos en las listas musicales. Aquí te recordamos algunas:

Sueña, de Intocable , permaneció 13 semanas en el primer lugar del Regional Mexican Airplay de Billboard. Aquello confirmó el poder del regional mexicano a la hora de narrar sentimientos profundos.

, permaneció 13 semanas en el primer lugar del Regional Mexican Airplay de Billboard. Aquello confirmó el poder del regional mexicano a la hora de narrar sentimientos profundos. Eres mi religión, de Maná, se convirtió en una declaración apasionada que mezcla rock y espiritualidad amorosa. En una línea más urbana y contemporánea.

Ocean, de Karol G, muestra una faceta íntima de la cantante colombiana, que sorprendió a muchos de sus seguidores pues la alejó del ritmo explosivo al que los tiene acostumbrados para abrazar la ternura.

Es por ti, de Juanes, lanzada en 2002, merece una mención especial. Parte del álbum Un día normal, este sencillo conquistó al público y, en 2003, le valió al cantautor colombiano el Latin Grammy a Canción del Año y Grabación del Año.

Bésame mucho: un bolero eterno

Desde que fue escrita por Consuelo Velázquez, Bésame mucho se transformó en un clásico universal. El bolero ha sido interpretado por innumerables artistas, cada uno aportando su propio matiz.

RELACIONADAS Cuatro planes en Quito para superar el despecho durante San Valentín

Versiones de figuras internacionales y latinas demuestran que se trata de una obra inagotable, capaz de adaptarse a cualquier estilo sin perder su esencia romántica. No es solo un clásico: es una declaración de amor atemporal.

Ojitos lindos: romanticismo urbano

TercerMundo anuncia su tour 'Siempre te amé' por San Valentín: Precios y fechas Leer más

Si lo tuyo es el reguetón, Ojitos lindos, de Bad Bunny junto a Bomba Estéreo, puede ser la elección perfecta. El tema sorprendió por su sensibilidad y por una letra que combina dulzura y ritmo.

Su éxito fue inmediato, y se convirtió en una de las canciones de amor más comentadas del año de su lanzamiento. Ideal para quienes desean dedicar algo actual, pero cargado de sentimiento.

Burbujas de amor: elegancia caribeña a todo pulmón

Considerada una de las composiciones más emblemáticas de Juan Luis Guerra, Burbujas de amor mantiene plena vigencia desde su lanzamiento en 1990 como parte del álbum Bachata Rosa, el disco que le dio su primer Grammy.

La canción trascendió fronteras, y llegó a convertirse en un fenómeno en Europa y América Latina. Su sofisticada letra y su inconfundible elegancia la mantienen como una de las favoritas para dedicar.

Solo tú: la promesa del amor absoluto

Solo tú, de Pablo Alborán, marcó el debut del cantante español en 2010 y alcanzó el número uno en la lista de sencillos en España. Escrita por el propio artista, la canción combina sencillez melódica y emoción contenida. Su mensaje directo y honesto la convirtió rápidamente en un referente contemporáneo de las baladas románticas.

No importa el género. Bolero, pop, bachata o reguetón, estas canciones comparten un elemento en común: hablan del amor sin artificios, con palabras que exploran la vulnerabilidad, la pasión y la esperanza. Este San Valentín, deja que la música haga su parte. Porque cuando las palabras no alcanzan, siempre habrá una canción dispuesta a decirlo todo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!