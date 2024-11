Las canciones más escuchadas de 2024 según Spotify y Apple Music

El 2024 ha sido un año de innovaciones musicales que han traspasado fronteras, destacando colaboraciones que no sabíamos que necesitábamos, y géneros reinventados.

Las principales plataformas de streaming, Spotify y Apple Music, han revelado las canciones que lideraron las preferencias globales, mostrando la diversidad y creatividad de los artistas contemporáneos. Estas son las canciones que dominaron el panorama musical este año:

¿Cuáles son las canciones más escuchadas del 2024?



APT - Rosé & Bruno Mars



Con más de 224 millones de streams en su primera semana, marcando la segunda semana más grande en la historia del Billboard Global 200, consiguió estar en número 1 en Spotify Global.

Rosé se convirtió en la primera solista de K-pop en liderar las listas globales, mientras que Bruno Mars rompió su récord personal con más de 14.18 millones de streams diarios.

Esta canción Inspirada en un juego tradicional coreano, “APT” se convirtió en un fenómeno viral, liderando retos en redes sociales como TikTok y acumulando más de 81 millones de vistas en su video musical en menos de 24 horas

Die with a Smile - Lady Gaga & Bruno Mars



La colaboración que sorprendió a todos superó los 150 millones de reproducciones en su primera semana, alcanzó el Top 5 global en Spotify y Apple Music, consolidándose como un éxito en las listas de Billboard.

Esta canción es una balada con toques de soul y pop, que explora temas de vulnerabilidad y esperanza, resonando profundamente con el público, quienes rápidamente los agregaron a sus listas de reproducciones

Birds of a Feather - Billie Eilish



Eilish volvió a la industria con su álbum “Hit Me Hard and Soft”, con varias canciones que exploran nuevas melodías no antes vistas en la artista, es así como Birds of a feather consiguió más de 135 millones de streams en su debut.

Logró obtener el puesto número 1 en plataformas como Apple Music en Estados Unidos, consolidando a Billie como una de las artistas más escuchadas del año.

Fornight - Taylor Swift & Post Malone



No podía faltar Taylor Swift en este listado. La cantante hizo un experimento que fusiona el trap con elementos de country, esta colaboración inesperada brilló en Spotify en Europa y Estados Unidos. En su primera semana, logró 130 millones de reproducciones, posicionándose como uno de los lanzamientos más destacados del año.

Good Luck, Babe! - Chappell Roan



Impulsada por redes sociales, esta canción vibrante y juvenil alcanzó 100 millones de reproducciones en su lanzamiento. Su energía contagiosa la convirtió en un himno pop, especialmente entre audiencias jóvenes, además que esta nueva artista relució por el apoyo que obtuvo de artistas ya posicionadas como Olivia Rodrigo.

El éxito latino



Las canciones latinas también resaltaron este 2024, canciones como "Santa" de Rauw Alejandro y "Si antes te hubiera conocido" de Karol G lideran las listas en América Latina, consolidando la influencia de los artistas latinos a nivel global.

Estas canciones representan más que un éxito comercial, son una muestra de cómo la música evoluciona y conecta a través de géneros, culturas y generaciones.

Las plataformas de streaming han demostrado ser el puente para artistas que buscan impactar a audiencias globales con mensajes únicos y sonidos innovadores. El 2024 ha dejado claro que la música sigue siendo un lenguaje universal que rompe barreras.

