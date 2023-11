¿Quién es Camila Becerra, la nueva Reina de Quito?

La noche del miércoles 22 de noviembre de 2023, Quito coronó a la 'Reina de San Francisco'. De diez candidatas, la nueva soberana de la 'Carita de Dios' es Camila Becerra Mármol, de 24 años de edad.

¿Quién es la joven representante de la ciudad capital del Ecuador? En 2022 se graduó de abogada con subespecialización en Derecho Penal en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Vive en Cumbayá, y se siente muy apegada a su familia, especialmente con su hermana, y con sus mascotas, Samy y Alaska. Habla tres idiomas, el español, el inglés y el alemán, y tiene previsto aprender el portugués.

Fue designada como una de las candidatas en 22 de octubre de 2023. Desde entonces ha compartido su propuesta, el proyecto 'Primeras Sonrisas', que se encarga en combatir la desnutrición crónica de los niños de la capital, fomentando la lactancia materna e informando la importancia de alimentos nutritivos.

¿Qué le impulsó a participar para ser Reina de Quito? "Siempre he sido una persona dispuesta a trabajar para la comunidad", explicó Becerra. "Desde niña mis padres me llevaban a hacer voluntariado. Ser Reina de Quito me da una gran responsabilidad y una gran oportunidad para servir a los quiteños y quiteñas".

"Debemos tomar consciencia de que los niños son el futuro de nuestra ciudad", dijo la nueva soberana de la 'Carita de Dios' luego de ser coronada. "Merecen todas las oportunidades para hacerlo de la mejor manera."

