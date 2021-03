Cami: “Nunca he sido conformista con el trato a la mujer”

La música de Cami (24) está cada vez llegando a más lugares no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. Está en una etapa muy importante de expansión en su carrera. Sin embargo, y como en distintas ocasiones otros artistas lo han recalcado, vivir en ese mundo idealizado por terceros no es como parece y ella se muestra muy reacia hacia la industria actualmente.

La conversación con la chilena, al principio giró en torno a su nominación a los Grammy, celebrados el pasado domingo 14 de marzo, en los que Fito Paéz se llevó el reconocimiento de mejor álbum de rock latino o alternativo. La joven alcanzó este logro por su última producción titulada 'Monstruo'. “Lo considero algo bonito, pero los premios no me definen artísticamente, tampoco a mi voz ni a mi sonido. No me va a hacer afinar ni escribir mejor. Eso sí, te abre puertas y reconocimientos valiosos”, declara.

Había algo dentro de ella que se notaba que quería sacar desde el inicio de la charla. Y mientras terminaba de responder la pregunta, no dudó en soltar eso que tenía atravesado. “Me concentraría en un tópico que es un poco más peligroso, y más que peligroso, diría que es difícil de hablar entre nosotras las mujeres: el machismo que hay en la industria”.

En las últimas marchas que se han llevado a cabo en su país en defensa a la igualdad de género y el apoyo a la lucha feminista, Cami siempre ha estado presente sumando no solo su voz, sino compartiendo su arte.

“Existe una protección tóxica entre los hombres de la industria que me tiene podrida y yo ya no tengo filtros. También uno se cansa. Si son así a la externa, a la interna cómo serán. Son capaces de cosificarnos en sus canciones, en sus videos, hablar de nosotras como quieren, utilizar adjetivos peyorativos hacia nuestra persona constantemente. Ellos son dueños de nuestro cuerpo, pero cuando toca pedirles que tengan respeto hacia otras mujeres ellos también determinan a quiénes respetan y a quienes no”. Cami

Al preguntarle si durante su infancia o adolescencia hubo algún punto de quiebre, una vivencia en particular que haya resonado en su cabeza para hacer consciente el trato diferenciado que ha recibido la población femenina desde siglos atrás, asegura nunca haber sido conformista con esa forma que siempre percibió. Quedarse callada ya no es opción y aunque apunta no tener ningún tipo de responsabilidad u obligación de hablar por su reconocimiento público, “lo hago porque me sale del útero, en base a mi sistema de valores”.

El descargo contra Arcángel

Cami utiliza sus redes sociales como vehículo de expresión ante las causas que apoya y tras subir una serie de mensajes y fotografías sobre el 8M, el tema sobre la igualdad de género había quedado muy sensible no solo en ella sino en todo el colectivo. Un día después, el reguetonero Arcángel escribió y compartió en historias de Instagram lo siguiente: “Quieres que te respeten como mujer BLA BLA BLA. Pero te pasas enseñando el c… en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”.

El mensaje de Arcángel despertó la furia de la chilena, que no se quedó callada. Instagram @arcangel

La respuesta de Cami no se hizo esperar. Instagram@Cami

La artista no dudó en responderle públicamente y ante lo sucedido, se abrió con EXPRESIONES: “Eso es lo que soy. Si no dijese nada, estaría reprimiéndome a mí también y nunca he sido de ese tipo de personas, no va con mi personalidad. Los hombres de la industria creen que tienen el poder de los números, del internet y además creen que tienen el poder de determinar cuáles mujeres pueden recibir respeto y cuáles no. Es increíble, no tienen límite".

Pero eso no es todo, pues agregó: "Lo que más me choca a mí es que a la gente le sorprenda tanto que Arcangel tire estas declaraciones cuando de entrada está toda su discografía para darnos cuenta de que esto que hizo es resultado de una conducta y de una misoginia permanente en su carrera. Otra cosa que me duele es que ninguno de sus compañeros y de sus colaboradores quiera decir nada, éramos las mujeres ahí las que estábamos parando los carros porque ya no sabemos cómo expresarnos, sino a través de la rabia y de la ira”.

Asimismo dijo sorprenderse y sentir dolor al ver que ninguno de los hombres pertenecientes a ese mundo se estén organizando para detener lo que sucede ya que, bajo su percepción, no han querido tomar esa responsabilidad porque eso los hace sentirse cómodos. Luego de Cami, también le respondieron fuertemente Anitta, Cazzu y Kali Uchis.

Lo que viene

Su último lanzamiento fue en noviembre del 2020 llamado 'Big Bang', un viaje galáctico, con marcianos, un cohete, acordes de ukelele y el fuerte enfoque feminista al que tiene acostumbrado a su público.

“Estoy súper feliz porque es un disco que partí en cuarentena y tiene ese espíritu de catarsis, de necesitar botar mucha data, mucha información, mucho sentimiento”, adelanta Cami. Ahora este se está terminando de producir en Miami.