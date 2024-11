Calendario Pilleri: Una celebración a la belleza más natural

El innovador calendario Pirelli lanzó su edición número 51, con la que regresa a sus orígenes mostrando la belleza natural a través de desnudos, y la participación de actores, modelos y cantantes. El fotógrafo estadounidense Ethan James Green fue el encargado de capturar estas imágenes cargadas de sensualidad.

"Refresh and Reveal" es el nombre de esta nueva entrega, que incluye 12 fotografías, cada una en su versión a color y en blanco y negro. Las imágenes fueron tomadas entre mayo y junio de este año, en las playas de Virginia Key Beach, en Miami.

Hunter Schaffer, luchadora incansable

Hunter Schafer es la más joven de los personajes fotografiados en esta nueva edición del calendario Pirelli. Activista, actriz y modelo, a sus 25 años, la estadounidense ya ha desfilado para marcas como Dior y Maison Margiela. Además, es conocida por su papel de Jules en el drama de HBO Euphoria. Tras interpretar a una chica transexual que se enamora de Rue (Zendaya), se ha convertido en un icono del colectivo LGBT+.

A los 12 años, Schafer habló con su familia sobre su identidad de género y, tiempo después, reconoció que estaba en el cuerpo equivocado. Decidió entonces iniciar su transición, lo que la llevó a enfrentar episodios de homofobia. En varias ocasiones, Hunter ha dicho que siente una profunda conexión con Jules, ya que le recuerda lo mucho que luchó durante su propio proceso.

John Boyega, defensor de su raza

La presencia del actor británico de ascendencia nigeriana John Boyega en las páginas del calendario es casi obligatoria. Conocido por su papel de Finn en la trilogía de secuelas de *Star Wars*, también es un fuerte defensor de la justicia racial. En sus redes sociales, suele abordar los problemas que afectan a la comunidad afrodescendiente.

En 2020, fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Durante la presentación del calendario, el actor reflexionó sobre cómo las personas pueden sentirse feas y luego bellas: "Creo que deberías ver la belleza en el viaje, en el proceso". Boyega comenzó su carrera en la actuación en el teatro a temprana edad y debutó en el cine con el filme Attack the Block en 2011.

Padma Lakshmi

Padma Lakshmi es una actriz, modelo, autora y presentadora de televisión estadounidense de origen indio. Lakshmi es reconocida por ser la anfitriona del programa gastronómico Top Chef desde 2006. Llegó al modelaje por accidente, pues mientras estudiaba en Madrid inició su carrera. Ha trabajado con firmas como Armani y Ralph Lauren. Es una de las primeras modelos indias en lograr un reconocimiento mundial.

La artista ha compartido públicamente su experiencia con la endometriosis, lo que la llevó a fundar la Endometriosis Foundation of America para educar y apoyar a las mujeres que pasan por esta condición.

Algo de historia

El calendario Pirelli, conocido por ser una publicación de edición limitada, exclusiva y artística, fue creado en 1964 por la empresa italiana de neumáticos del mismo nombre. Originalmente concebido como un regalo promocional para clientes selectos, el calendario se destacó por sus fotografías de alta calidad y glamour.

A lo largo de los años, ha contado con la participación de fotógrafos de renombre y modelos de gran prestigio, convirtiéndose en un ícono de la moda y la cultura visual. En sus primeras décadas, el calendario se centraba en imágenes de modelos con un estilo sensual, pero desde los años 2000 ha evolucionado hacia conceptos más artísticos y temáticos, incluyendo mensajes de empoderamiento y diversidad. Hoy, el calendario Pirelli es una pieza de colección que refleja las tendencias sociales y artísticas de cada época.

¡Misión cumplida!

El Museo de Historia Natural de Londres, construido hace 143 años, fue el majestuoso escenario elegido para la presentación del Calendario Pirelli 2025. Allí, la noche del 12 de noviembre, se dieron cita celebridades de todo tipo, como Simone Ashley (de la serie Bridgerton) y la cantante y actriz italiana Elodie, quien estuvo acompañada de su novio, Andrea Iannone. Chiara Ferragni fue una de las grandes ausentes, a quien se esperaba ver junto a su pareja, Giovanni Tronchetti Provera, gerente de Pirelli e hijo de Marco Tronchetti Provera.

"La belleza desde la diversidad" fue el concepto elegido, pero también la confianza en uno mismo. Esos fueron los temas que marcaron la producción del icónico calendario, y que el fotógrafo estadounidense Ethan James Green captó a la perfección, bajo el lema "Refresh and Reveal".

El CEO de Pirelli se refirió a ello cuando dijo: "Lo que podemos decir es: misión cumplida. Seleccionamos al fotógrafo y él hizo perfectamente lo que queríamos: combinar la tradición del calendario con una visión más moderna".

El fotógrafo

Ethan James Green, de 34 años de edad, fue el fotógrafo elegido por Pirelli para realizar las imágenes del nuevo calendario. El joven estadounidense inició su carrera en la moda a los 18 años como modelo. Con el pasar de los años, su pasión cambió y decidió dedicarse a la fotografía. Ethan se destaca por sus retratos en blanco y negro y su capacidad para capturar la personalidad de sus modelos.

Green ha trabajado junto a revistas de prestigio como Vogue y The New York Times, y ha colaborado con marcas como Alexander McQueen y Miu Miu. También ha sido elogiado por dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+. Sus trabajos no solo se destacan por su estética, sino por su contribución a un cambio en la percepción y representación de la diversidad en la moda.

En 2019, el fotógrafo publicó su primer libro titulado "Young New York", el cual documenta la juventud queer en Nueva York. Con la elección de este artista como fotógrafo de Pirelli, Ethan ingresa al club The Cal, del que forman parte los fotógrafos más importantes de la moda de los siglos XX y XXI.

Para saber

No todo fue sencillo. Hubo varias interrupciones en la producción. Al contar con un elenco de diferentes países y regiones, surgieron diversos problemas para coordinar las fechas en las que el fotógrafo y las estrellas estuvieran disponibles para trabajar juntos.

Además, el hecho de que el proyecto se realizara en la playa causó muchos retrasos. El clima impredecible, los vientos fuertes y los cambios bruscos de temperatura complicaron la puesta en escena de las tomas en exteriores.

A pesar de todos estos desafíos, el calendario Pirelli 2025 está listo, con una propuesta que destaca por su enfoque en la sensualidad y la diversidad contemporánea.

