Denzel Washington se retirará luego de su participación en Pantera Negra 3 

Con 69 años cumplidos y una trayectoria de más de 45 años en la industria del entretenimiento, el aclamado actor, director y productor estadounidense Denzel Washington anunció que su jubilación está más cerca de lo pensado. En una entrevista con Today, la destacada figura de Hollywood ha revelado sus futuros planes profesionales, que podrían marcar el final de su exitosa carrera. Washington destacó su interés en trabajar exclusivamente con cineastas de renombre y habló sobre sus próximos proyectos y su posible retiro.

Carolina Mella: La nueva adquisición de RTS se prepara para el año electoral Leer más

“Para mí, se trata del cineasta, especialmente en esta etapa de mi carrera. Solo me interesa trabajar con los mejores”, afirmó. El actor, conocido por sus emblemáticos papeles en películas como Malcolm X y Día de entrenamiento, expresó sus deseos de explorar nuevos desafíos.

“No sé cuántas películas más voy a hacer, probablemente no sean muchas. Quiero hacer cosas que no he hecho antes”, comentó en la entrevista que brindó junto al cast de Gladiador 2 el pasado 11 de noviembre.

Después de nombrar algunos proyectos que tiene entre manos, Washington, quien en la nueva entrega de Gladiador interpretará a Macrinus, un hombre poderoso en Roma que busca derrocar a los gobernantes actuales, dijo que después de esos papeles su carrera finalizará.

A lo largo de su carrera, el neoyorquino ha sido elogiado por su versatilidad y talento interpretativo, destacándose tanto en el cine como en el teatro. Sus roles lo han llevado a ganar dos premios Óscar y recibir galardones como el Globo de Oro y el Tony por su trabajo en teatro. Además de actuar, dirigió películas como Antwone Fisher, The Great Debaters y Fences.

Estos serán sus últimos personajes

El actor habló sobre sus próximos personajes. El hecho de que todos sean tan distintos respalda que se lo considere uno de los mejores de su generación, por su carisma y habilidad para encarnar roles con autoridad y profundidad.

BYD presenta su nuevo SUV Yuan Pro y ofrecen un test drive Leer más

Rey Lear: Washington interpretará al rey Lear en una nueva adaptación cinematográfica de la obra de Shakespeare. En esta historia, Lear, envejecido y buscando dividir su reino entre sus hijas, se enfrenta a traiciones que lo llevan a la locura.

El actor, que ya ha explorado papeles clásicos, dijo que después de interpretar “a Otelo (otro personaje de Shakespeare) a los 22 años, ahora estoy listo para Lear a los 70”.

Hannibal: “Después de eso, voy a interpretar a Aníbal”, dijo también el actor. Aníbal Barca es uno de los generales más famosos de la historia antigua y será el protagonista de Hannibal. Esta es una producción dirigida por Antoine Fuqua, quien trabajó con Washington en más de una ocasión, aunque el actor también estará incluido en la producción. Además, la cinta, que aún no tiene fecha de estreno establecida, será escrita por John Logan, tres veces nominado al Óscar.

Luego de hablar sobre este rol, el cineasta aseguró que ha “estado hablando con Steve McQueen sobre una película”. Pero, aunque todos querían saber más, no dio mayores detalles.

Pantera Negra 3: “Después de eso, Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther”, reveló. Aunque no está confirmada una tercera entrega de la Pantera Negra, la revelación del actor le da esperanza a los fans del mundo Marvel. “Después de eso, voy a hacer la película Fell, Después de eso, voy a hacer King Lear. Después de eso, me voy a retirar”.

Gladiador 2

En la entrega, Washington interpreta a un intrigante personaje con grandes ambiciones de poder en Roma. Su rol se relaciona con la intriga y las maniobras detrás del trono, lo que lo convierte en un aparente líder calculador.

El filme se estrena en Ecuador este 14 de noviembre de 2024, tal como está previsto para el lanzamiento mundial. La secuela retoma la historia 24 años después de los eventos de la primera película, continuando la trama con Lucius, quien ahora busca su destino entrelazado con la violencia y la política del Imperio romano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!