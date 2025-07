De los buses al escenario de Chayanne: el sueño que podría cumplirse en Guayaquil

Este sábado 12 de julio de 2025, Guayaquil será el escenario de uno de los conciertos más esperados, capaz de reunir a fanáticos de todas las edades: Chayanne, 'el papá de Latinoamérica', quien hará vibrar el Estadio Modelo Alberto Spencer con los clásicos que han trascendido el tiempo.

Pero entre los miles de asistentes que corearán sus canciones, hay uno que vivirá la noche con un propósito más profundo. Milton Gómez, un joven cantautor guayaquileño, no solo irá a cantar... irá en busca del sueño que abraza desde niño: compartir escenario con el ídolo que lo inspiró a ser artista.

“Un siglo sin ti”… y toda una vida con él

Para muchos, la canción Un siglo sin ti es una balada romántica. Para Milton, fue su punto de partida. Tenía apenas 3 años cuando escuchó esa canción por primera vez, y aunque no entendía del todo la letra, sintió que algo en su interior despertaba. Desde entonces, la música se volvió brújula, refugio y propósito, y Chayanne, el faro que lo ha guiado a lo largo de su vida.

Milton Gómez compartió escenario con el artista mexicano Andrés Obregón Cortesía

"Yo me debo a Chayanne porque probablemente si Chayanne no existiera yo no me dedicaría a la música (...) Un siglo sin ti es mi canción favorita y es la que voy a cantar con Chayanne este próximo 12 de julio", confiesa Milton Gómez a Diario EXPRESO.

Cantar en la calle para algún día cantar en la cima

A sus 24 años, Milton decidió dejar la vergüenza atrás y cantar no solo en bares, sino también en buses y en plena calle. “Sentí que si algún día quería pisar los escenarios más grandes, primero tenía que pasar por los más humildes”, relata con firmeza. Y es que Milton Lo dejaría todo: miedo, el qué dirán con tal de lograr su sueño: cantar junto al dueño de éxitos como Torero y Fiesta en América.

Desde entonces, ha comenzado una campaña en redes sociales, ha recorrido medios, ha cantado en vivo en distintos espacios, siempre con el mismo mensaje: “quiero cantar con Chayanne en Guayaquil. No por fama, sino por cerrar el círculo con la canción que me dio identidad”.

Chayanne en su tesis de grado

Es tanta la admiración de Milton Gómez hacia Chayanne que en su tesis de grado en Artes Musicales, no solo agradeció a su familia. También incluyó a Elmer Figueroa Arce, el verdadero nombre de su ídolo musical, como símbolo del motor que lo ha impulsado toda su vida.

“Hay gente que sueña con conocerlo, tomarse una foto. Yo solo quiero cantar con él. Aunque sea un minuto. Cantar Un siglo sin ti con quien me enseñó a amar la música”, dice Milton, quien ha compuesto canciones inéditas como Tú solo tú y No he podido olvidarte, que están disponibles en plataformas como Spotify.

Carlos Rivera y Andrés Obregón, sueños cumplidos. Falta Chayanne

"Es un poco atrevido hacer todo esto porque quizás no soy el más famoso de mi país, pero aún así yo no tengo dudas de que este sueño se va a cumplir porque no es una preparación de ahora hace meses, es una preparación que vengo teniendo y soñando desde la primera vez que escuché Un Siglo Sin Ti".

Milton Gómez cumplió su sueño de cantar junto a Carlos Rivera. Cortesía

El camino musical en Ecuador es muy difícil por los complejos y la falta de contactos, lamenta el licenciado en Artes Musicales. Pese a ello, ha cumplido algunos de los sueños que alguna vez parecían inalcanzables: cantar junto a dos referentes mexicanos.

"Me he fabricado la oportunidad de poder compartir escenario con artistas internacionales como Carlos Rivera, en el 2023 como parte de su gira Un Tour a Todas Partes en el Coliseo General Rumiñahui en Quito; y con Andrés Obregón, o en el Teatro San Gabriel de Quito en 2024".

Aquella experiencia marcó un antes y un después en su camino artístico. “Desde ahí dije: ‘nunca nadie me va a decir que no voy a poder lograr lo que yo quiero’”, afirma con convicción, como quien ya se ha probado a sí mismo que los sueños, con trabajo, pueden volverse realidad. ¿Escuchará Chayanne este llamado?

