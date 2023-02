Burt Bacharach vive en el recuerdo de Noel Gallagher

Al igual que Brian Wilson, de los Beach Boys, Noel Gallagher, líder de Oasis, le dedicó un mensaje póstumo al compositor Burt Bacharach, fallecido el 9 de febrero a los 94 años en Los Ángeles.

Noel era un gran admirador del legendario músico. En una ocasión confesó que tomó ‘prestados’ los acordes de This guy’s in love with you, de Bacharach, para Half the world away. “Suena exactamente igual. Me sorprende que nunca me demandó”, indicó el cantante británico.

Muchos de los éxitos de Bacharach fueron interpretados por Dionne Warwick, Perry Commo, Dusty Springfield, Jackie DeShannon, Bobie Gentry, Tom Jones, The Beatles y Carpenters.

El compositor obtuvo múltiples nominaciones al Óscar de los cuales ganó tres. Entre sus colaboraciones más memorables están Arthur (1981), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Casino Royale (1967), Alfie (1966) y What’s New Pussy Cat (1965).

En sus últimos años colaboró con Adele, Sheryl Crow, Elvis Costello, el mencionado Noel Gallagher y Dr. Dre.

Hace 10 años recibió del manos del Barack Obama el premio Library of Congress Gershwin for Popular Song.