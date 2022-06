Britney Spears cierra su cuenta de Instagram

El hecho de que esté casada no significa que su conducta impulsiva haya cambiado, pues se conoce que tras la incursión ilegal de su ex, Jason Alexander, en el lugar donde se efectuaba su boda, Britney Spears despidió a su equipo de seguridad.

De acuerdo con medios estadounidenses, todos sus guardaespaldas y agentes responsables de su integridad fueron reemplazados, pues considera que el incidente estuvo a punto de arruinar un día tan importante como fue su unión formal con Sam Asghari.

Tom Hanks deja la amabilidad a un lado y se transforma en Hulk Leer más

Y hablado del evento, la intérprete de Womanizer explicó a sus seguidores por qué no invitó a su familia a la ceremonia.

“Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían examen antidrogas tres veces a la semana, y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas, después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo”, aseveró.

Patricio Alarcón: "Me hubiese gustado un canelazo con Winston Churchill" Leer más

No contenta con esto, llamó a su hermano Bryan “perro guardián” y se burló de él. Lo curioso es que horas después canceló su cuenta de Instagram y hasta este momento no la ha reactivado (el post que mostramos aquí, pertenece a una página creada por sus fans). Al parecer hay heridas que todavía no cierran ni sanan en la Princesa del Pop.