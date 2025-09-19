Brett James, el compositor de 'Jesus, take the wheel', muere en accidente aéreo

Brett James pierde la vida en un choque de avión sin sobrevivientes; los artistas le rinden homenajes

Las composiciones de Brett James, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense de música country, han aparecido en 494 grabaciones de varias de artistas.

La música country está de luto. El compositor y autor de éxitos que definieron a una generación, Brett James (Brett James Cornelius), fallece trágicamente a los 57 años en un accidente aéreo en Carolina del Norte; en el siniestro no hubo sobrevivientes.

La noticia sacudió a la comunidad musical y a los fans que, canción a canción, habían aprendido a reconocer su huella en discos que hoy forman parte de la memoria colectiva.

Detalles del accidente aéreo

Según los reportes oficiales, la tarde del jueves 18 de septiembre una avioneta Cirrus SR22T se estrelló en un campo cerca de Franklin, Macon County, alrededor de las 15:00., hora local. La aeronave, registrada a nombre de Cornelius, habría despegado del aeropuerto John C. Tune en Nashville.

Las autoridades locales confirmaron que en el vuelo viajaban tres personas y que, lamentablemente, no hubo supervivientes.

Investigación oficial y respuestas inmediatas

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron una investigación conjunta para esclarecer las causas del siniestro.

Las pesquisas incluirán registros de mantenimiento, datos de la aeronave y el análisis de la caja negra si procede, mientras que las autoridades locales mantienen comunicación con las familias afectadas y gestionan la zona del accidente.

Legado musical: canciones que trascendieron

Brett James deja una obra que trasciende géneros. Su legado va más allá del mismo éxito.

Autor o coautor de himnos como Jesus, Take the Wheel y Cowboy Casanova, y responsable de éxitos para Kenny Chesney, Jason Aldean y Rascal Flatts, entre muchos otros.

Ganador de un Grammy y dos veces reconocido como Compositor Country del Año, James sumó cientos de créditos que llevaron su firma a discos con millones de copias vendidas.

Su capacidad para escribir melodías pegadizas y letras que cuentan historias sencillas pero profundas lo convirtió en referente del Nashville contemporáneo.

Tributos y reacciones: la industria llora a un colega

Las reacciones no se hicieron esperar: organizaciones como ASCAP y el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville rememoraron su generosidad profesional y su influencia en otras generaciones de autores.

Colegas y estrellas del country compartieron mensajes de asombro y dolor; para muchos, Brett fue no solo un colaborador brillante, sino también un mentor y amigo que defendía a la comunidad de compositores.

También están sus amigos y su familia. En sus redes, la última fotografía pública mostraba a Brett junto a quienes tanto quería en la terraza de su casa, una escena de cotidianeidad que hoy adquiere un peso emotivo mayor.

